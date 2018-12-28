На куполе Казанского собора в Санкт-Петербурге появилось изображение Богоматери (видео)
Проекция иконы стала частью праздничного украшения.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Проекция иконы стала частью праздничного украшения.
27 декабря в
В этом году главной особенностью украшения стала проекция на купол собора иконы Казанской Божьей Матери. Дополнение к необычному оформлению — запись хоровых песнопений, которые будут включать возле собора каждый час.
Изображение иконы создают шесть мощных проекторов, используемых для световых шоу.
Увидеть необычное оформление собора можно будет до 13 января.
Читайте также: