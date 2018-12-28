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12:24 (мск), источник: Mail.ru Новости

На куполе Казанского собора в Санкт-Петербурге появилось изображение Богоматери (видео)

Проекция иконы стала частью праздничного украшения.

27 декабря в Санкт-Петербурге завершили праздничное оформление Казанского собора на Невском проспекте.

В этом году главной особенностью украшения стала проекция на купол собора иконы Казанской Божьей Матери. Дополнение к необычному оформлению — запись хоровых песнопений, которые будут включать возле собора каждый час.

Изображение иконы создают шесть мощных проекторов, используемых для световых шоу.

Представители компании, предоставившей техническую помощь, сказали, что картину сделали статичной специально — из-за ее священного статуса.

Увидеть необычное оформление собора можно будет до 13 января.

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