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12:58 (мск), источник: Аргументы и факты

Можно ли по виду определить, с косточками мандарины или без?

Какой новогодний стол без мандаринов? Ярко оранжевые или красноватые, круглой формы или приплюснутые, крупные или совсем маленькие — на рынках и прилавках магазинов есть эти цитрусовые на любой вкус. Многие отдают предпочтение мандаринам без косточек, но с такой покупкой везет не всегда.

Источник: 6437364/СС0

Определить, есть ли косточки в мандарине или нет, по виду не удастся, говорит АиФ.ru директор одного из московских рынков Евгений Моргачев. Однако узнать про косточки все же можно:

Есть определённые сорта мандаринов, в которых нет косточек. Но обычному покупателю будет сложно определить, к какому сорту относится мандарин, с косточками он или нет. Страна происхождения цитрусовых тоже не поможет — марокканские мандарины, как и другие, могут быть как с косточками, так и без. Тем более бывают случаи, когда продавцы выдают китайские мандарины за мандарины другой страны.

По словам эксперта, самый действенный способ понять, есть ли в мандарине косточки — спросить об этом продавца. «А на рынке лучше мандарины пробовать на вкус — любой продавец предоставит такую возможность. Не нужно стесняться просить об этом», — советует директор рынка.

Какие сорта мандаринов не содержат косточки?

Среди наиболее популярных сортов мандаринов, которые представлены на российских рынках, косточек нет в «Сатсуме», «Уншиу» и «Надоркотте», отмечается на сайте «Роскачества».

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Сатсума — настоящие, не гибридные мандарины. Они имеют кислый или кисло-сладкий вкус, грубую мякоть и дольки разного размера. Отличить их можно по рыхлой бугристой кожуре и небольшому размеру и весу (до 30 г).

Уншиу — абхазские мандарины, которые имеют сочную, мясистую мякоть с лёгкой кислинкой. У них шаровидные, приплюснутые у основания, плоды с бугристой кожицей, массой 70−100 г.

Надоркотт — гибридный сорт из Марокко. Такие мандарины, как правило, без косточек, но могут быть с ними, если растения переопылят. На вкус этот сорт не очень сладкий, имеет легко отделяемую кожуру и красноватую мякоть.

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