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13:28 (мск), источник: Популярная механика

Замечена, возможно, самая редкая птица в мире

В Бразилии ученые засняли единственную известную особь топаколо Штреземанна — возможно, это самая редкая птица в мире.

Источник: American Bird Conservancy

Топаколо Штреземанна (Merulaxis stresemanni) — вид птиц, обитающий в лесах Бразилии и находящийся на грани исчезновения. Согласно предположению ученых, популяция Merulaxis stresemanni включает 10−15 особей, но в последние годы специалисты обнаруживали всего лишь одну. Недавно в лесах бразильского штата Баия вновь заметили самку топаколо Штреземанна: экспедиция, занимавшаяся поиском данного вида, сфотографировала редчайшую птицу и записала ее голос.

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Credit: Fundação Biodiversitas

Merulaxis stresemanni был открыт в 1940-х годах, но впервые вновь найден в природе спустя долгое время — только в 1995 году. О данном виде ученым практически ничего не известно. Они надеются, что в будущем, если удастся защитить ареал обитания редких птиц, у них получится изучить Merulaxis stresemanni более подробно.

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