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14:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые постыдные выходки туристов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала рейтинг самых постыдных выходок туристов за 2018 год. Полный список представлен на сайте организации.

Источник: Reuters

Первым в списке оказался случай, который произошел в декабре в Денверском художественном музее. 18-летнего Джейка Зибенлиста арестовали после того, как он уничтожил 10 произведений искусства, датируемых II веком. На второе место попал секс двух датских туристов на Великой пирамиде Хеопса, который они сняли на фото- и видеокамеру и выложили в сеть.

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Третьей постыдной выходкой стал вандализм двух пьяных туристов из Великобритании. Они разукрасили краской из баллончика стену XII века в Бангкоке.

Следующим нашумевшим курьезом назвали драку 19-летней туристки из Нидерландов и 44-летней американки за место для селфи у фонтана Треви (Италия). Далее эксперты упомянули инцидент в екатеринбургском центре искусств «Главный проспект». Там в октябре при попытке сделать селфи девушка повредила полотно Сальвадора Дали и картину Франсиско Гойя.

Также из-за селфи на инсталляции художника Саймона Берча в Лос-Анджелесе туристка толкнула один постамент, что вызвало цепную реакцию и разрушило всю конструкцию. Седьмое место занял инцидент, при котором семья из Великобритании посадила ребенка в древний гроб для фотографии и разрушила артефакт.

В список также попал случай с китаянкой, летевшей из Шанхая в Гуанчжоу. Она бросила на удачу монеты в двигатель самолета и в итоге оплатила стоимость задержки рейса.

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