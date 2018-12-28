Самарский министр посоветовала малоимущим семьям завести огород
САМАРА, 28 дек — РИА Новости. Министр
САМАРА, 28 дек — РИА Новости. Министр
Несколько дней назад она поинтересовалась у них, считают ли они, что государство «должно всех содержать». Теперь же Антимонова извинилась перед всеми, уточнив, что допустила «некорректное выражение».
«При обсуждении мер поддержки и разъяснении, что делается для решения проблем, в дискуссии я допустила некорректное выражение, которое, к сожалению, было выхвачено из общего контекста и растиражировано. Я приношу извинения тем, кого эта фраза обидела. Предложения приняли в работу», — написала Антимонова в своем аккаунте в Twitter.
Жаркая дискуссия по поводу размера детских пособий развернулась в аккаунте Антимоновой в Twitter и продолжалась несколько дней. Жительница Самарской области написала, что у нее нет желания содержать ребенка на пособие, которое, по ее словам, составляет 50 рублей в месяц, чтобы в итоге кормить его «дешевой едой на пальмовом масле».
Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и так далее. Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!
В то же время она уточнила, что пригласила в рабочую группу по совершенствованию мер социальной поддержки в регионе девушек, которые инициировали обсуждение размера детских пособий, но приглашение осталось без ответа.
«Чиновники только исполняют действующие законы. Если законы не устраивают, нужно их изменять… Нам очень полезна обратная связь», — добавила министр.
Читайте также: