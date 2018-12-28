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14:11 (мск), источник: Mail.ru Новости

Маколей Калкин официально поменяет имя из-за фанатов

И теперь его будут звать Маколей Маколей Калкин Калкин.

Источник: Reuters

Еще осенью на шоу Джимми Фэллона исполнитель главной роли в фильме «Один дома» заявил, что хочет сменить свое среднее имя. Сейчас актера по документам зовут Маколей Карсон Калкин, что, как оказалось, его не устраивает. Имя Карсон звезда считает непонятным и некрасивым, а потому решил изменить его на что-то более интересное.

Перед Рождеством Калкин написал пост о том, что никак не может определиться с окончательным вариантом своего нового имени и попросил поклонников проголосовать за понравившийся вариант.

Среди имен фанаты могли выбрать такие: Маколей Калкин, Шарк Уик (Shark Week, название телешоу), Киран (имя брата Маколея), ЗеМакРибИзБэк (TheMcRibIsBack, известный мем) и Паблисити Стант (Publicity Stunt, в переводе — «самопиар»).

И поклонники проголосовали. Спустя несколько дней актер объявил результаты голосования. Так, фанаты практически единодушно отдали свои голоса (чуть больше 60 тысяч) первому варианту — Маколей Калкин. Тем самым они наградили актера безумным именем: Маколей Маколей Калкин Калкин.

Счастливого Рождества мне от всех вас! Мое новое второе имя выбрано. Вы проголосовали, и победитель определен. В 2019 году мое новое официальное имя будет: Маколей Маколей Калкин Калкин. Отлично звучит (если вам нравится мое имя).

На втором месте (с огромным отрывом оказался вариант TheMcRibIsBack (за него проголосовали 14,5 тысяч), а третье место досталось имени Киран.

Несмотря на странный выбор, актер не собирается отказываться от своего слова и намерен официально поменять документы в 2019 году, о чем он торжественно объявил в Twitter.

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