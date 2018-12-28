Российские генетики создали «вечно пьяных» крыс
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Ученые из
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Ученые из
«Мыши, у которых удален этот ген, широко используются в опытах по изучению корней амфетаминовой и кокаиновой зависимости. Несмотря на всю их пользу, они не могут дать ответы на все вопросы. Мозг у крыс гораздо больше, а их поведение гораздо сложнее, что делает их более интересными для подобных экспериментов», — рассказывает Рауль Гайнетдинов из
Дофамин, гормон удовольствия, относится к числу самых важных сигнальных молекул в мозге человека и других млекопитающих. Нарушения в его передаче и захвате нервными клетками чаще всего приводят к развитию шизофрении, болезни Хантингтона и целого ряда других тяжелых расстройств нервной системы.
Вдобавок, многие наркотики или меняют то, как передается дофамин, или же напрямую замещают его, что приводит к формированию зависимости.
Ученые давно пытаются понять, как происходят эти изменения и как их можно предотвратить, меняя структуру генов, связанных с гормоном удовольствия, и наблюдая за изменениями в поведении животных.
Он содержит в себе инструкции по сборке молекул белка, который удаляет молекулы дофамина из синапсов нейронов и выбрасывает их назад в те клетки, которые передали гормон «соседям». Его повреждение, как показали опыты на мышах, приводит к тому, что грызуны становятся «вечно пьяными» и начинают вести себя как дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.
Эти же черты, как показали первые опыты, характерны и для крыс с подобной модификацией ДНК. Вдобавок, у них есть и другие плюсы — они не умирают так быстро, как гиперактивные мыши, и обладают вполне нормальной массой и аппетитом.
Как надеются ученые, наблюдения за поведением этих крыс и работой их клеток помогут нам понять, что именно меняется при нарушениях в работе DAT. К примеру, биологи уже обнаружили, что подобные повреждения гена ухудшают работу их памяти, делают грызунов менее склонными к общению с сородичами и изучению новых предметов.
Это поможет понять, как возникает шизофрения, биполярное расстройство, болезнь Хантингтона и ряд других тяжелых нейрофизиологических и психических расстройств.