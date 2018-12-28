Американских матросов перестанут сажать на хлеб и воду
Традиционное наказание отменят с 1 января 2019 года.
Традиционное наказание отменят с 1 января 2019 года.
Американский флот с 1 января 2019 года избавится от официального традиционного наказания для низших штатных разрядов матросов (матросов-рекрутов, младших матросов и матросов) — перевода на хлеб и воду. Как пишет Military.com, такое решение приняло командование ВМС США, которое объяснило его намерением избавиться от архаичных традиций и передать вершение правосудия от капитанов военным судам. Таким образом, из юридической практики будет исключено наказание, применявшееся с середины XIX века.
Провинившихся матросов начали сажать в на хлеб и воду в 1850—1860-х годах. Срок такой «диеты» мог составлять от нескольких недель до нескольких дней. В этот период матроса обычно запирали в одной из кают корабля и кормили исключительно хлебом и водой, причем порции были сильно ограничены.
Тем не менее, вскоре матросы стали воспринимать такое наказание как своего рода отпуск и чаще обычного нарушали дисциплину. Дело в том, наказанный матрос не привлекался к работе, а ограниченное питание по своему качеству мало отличалось от традиционного меню для младшего корабельного состава.
В конце XIX века на американском флоте наказание посадкой на хлеб и воду сократили сначала до одной недели, а в XX веке до трех дней. В настоящее время это наказание применяется на разных кораблях
На многих кораблях перед применением наказания матрос проходит медицинское освидетельствование — врачи проверяют, не нанесет ли такая «диета» вреда здоровью матроса.
На больших кораблях, например, авианосцах, матросов запирают в предусмотренных для этого помещениях. При этом обычно им трижды в день дают возможность за 20 минут съесть столько хлеба, сколько они смогут. Количество питьевой воды не ограничивается. На всех кораблях ВМС США запрещено давать наказанным матросам только один вид хлеба — с добавлением изюма.
После того, как матрос подвергся наказанию хлебом и водой трижды в течение небольшого промежутка времени, его передают военному суду. Чаще всего на флоте наказание хлебом и водой применяется за нарушение ограничительных дисциплинарных мер, уже принятых в отношении ранее провинившегося матроса. Матросы, находящиеся под ограничением, лишены увольнительных на берег и обязаны несколько раз в день показываться своему командиру в парадной форме.
Подавляющее большинство наказаний на кораблях были отменены во второй половине
Василий Сычёв