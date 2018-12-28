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15:02 (мск), источник: N + 1

Американских матросов перестанут сажать на хлеб и воду

Традиционное наказание отменят с 1 января 2019 года.

Источник: U.S. Navy

Американский флот с 1 января 2019 года избавится от официального традиционного наказания для низших штатных разрядов матросов (матросов-рекрутов, младших матросов и матросов) — перевода на хлеб и воду. Как пишет Military.com, такое решение приняло командование ВМС США, которое объяснило его намерением избавиться от архаичных традиций и передать вершение правосудия от капитанов военным судам. Таким образом, из юридической практики будет исключено наказание, применявшееся с середины XIX века.

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Провинившихся матросов начали сажать в на хлеб и воду в 1850—1860-х годах. Срок такой «диеты» мог составлять от нескольких недель до нескольких дней. В этот период матроса обычно запирали в одной из кают корабля и кормили исключительно хлебом и водой, причем порции были сильно ограничены.

Тем не менее, вскоре матросы стали воспринимать такое наказание как своего рода отпуск и чаще обычного нарушали дисциплину. Дело в том, наказанный матрос не привлекался к работе, а ограниченное питание по своему качеству мало отличалось от традиционного меню для младшего корабельного состава.

В конце XIX века на американском флоте наказание посадкой на хлеб и воду сократили сначала до одной недели, а в XX веке до трех дней. В настоящее время это наказание применяется на разных кораблях по-разному.

На небольших кораблях, где нет отдельных помещений для того, чтобы запереть матроса, провинившихся, если это возможно, отправляют на гауптвахту на береговой базе, где они в течение трех дней получают хлеб и воду, причем порции воды не ограничены, а хлеба — достаточны по количеству калорий.

На многих кораблях перед применением наказания матрос проходит медицинское освидетельствование — врачи проверяют, не нанесет ли такая «диета» вреда здоровью матроса.

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На больших кораблях, например, авианосцах, матросов запирают в предусмотренных для этого помещениях. При этом обычно им трижды в день дают возможность за 20 минут съесть столько хлеба, сколько они смогут. Количество питьевой воды не ограничивается. На всех кораблях ВМС США запрещено давать наказанным матросам только один вид хлеба — с добавлением изюма.

После того, как матрос подвергся наказанию хлебом и водой трижды в течение небольшого промежутка времени, его передают военному суду. Чаще всего на флоте наказание хлебом и водой применяется за нарушение ограничительных дисциплинарных мер, уже принятых в отношении ранее провинившегося матроса. Матросы, находящиеся под ограничением, лишены увольнительных на берег и обязаны несколько раз в день показываться своему командиру в парадной форме.

Традиционно вершителями правосудия на кораблях были капитаны, которые, особенно во времена активного развития парусного флота, могли выбирать практически любое наказание для подчиненных — от казни до порки.

Подавляющее большинство наказаний на кораблях были отменены во второй половине XIX-го — начале XX века. В частности, с 1850-х годов на флоте отменили порку у мачты. Примерно в то же время на флотах Голландии, Великобритании и многих других стран отменили протаскивание матросов под килем корабля. Телесные наказания практически полностью были отменены в начале XX века.

Василий Сычёв

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