Клетку, погибшую под микроскопом, показали на видео
Еще никогда научное видео не было таким печальным.
Еще никогда научное видео не было таким печальным.
На Reddit стало популярным видео с одноклеточной инфузорией рода блефаризма. В двухминутном ролике микроорганизм отчаянно борется за жизнь, шевеля волосками, а затем просто растворяется. Как следует из описания, клетка разрушается под воздействием света.
Смерть микроскопического организма застала врасплох пользователей Сети. Оно моментально набрало популярность, а в комментариях люди стали писать, что это самое печальное научное видео в мире.
Автором ролика является 27-летний американец по имени Джеймс, который в основное время работает тестировщиком программного обеспечения. Посещая курсы биологии, он настолько очаровался микроорганизмами, которых увидел через микроскоп, что решил продолжить свою академическую карьеру в области одноклеточных эукариот.
Сейчас он работает на полставки в лаборатории и принимает участие в научных исследованиях простейших организмов. В ближайших планах Джеймса написание книги о чудесном мире микроорганизмов, а еще он ведет свой блог на YouTube и в Instagram, где публикует разные интересные видео, снятые под микроскопом.
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