Хинштейн вступился за самарского министра после ее совета матерям
САМАРА, 28 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн считает, что министр
САМАРА, 28 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн считает, что министр
Ранее в аккаунте Антимоновой в Twitter развернулась дискуссия по поводу размера детских пособий. Жительница Самарской области написала, что у нее нет желания содержать ребенка на пособие, которое, по ее словам, составляет 50 рублей в месяц, чтобы в итоге кормить его «дешевой едой на пальмовом масле».
Позже Антимонова извинилась перед всеми, уточнив, что допустила «некорректное выражение», которое «было выхвачено из общего контекста и растиражировано».
«Я знаю Марину Юрьевну лично, я полагаю, что она нечетко сформулировала свою мысль и совершенно точно не имела мысль обидеть людей и, тем более, не предлагала
По его мнению, то, что Антимонова извинилась за свои слова, говорит о том, что она умеет признавать свои ошибки, а «это признак силы, а не слабости». Он добавил, что власти в Самарской области максимально открыты и имеют реальные, «живые» аккаунты в социальных сетях.
«Наверное, это непростая деятельность, и многим надо ей еще учиться и учиться, но это лучше, чем уходить от прямого диалога с людьми. Я думаю, что для всех остальных коллег этот случай будет достаточным уроком», — считает депутат.