Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ужасный конец»: эксперты оценили итоги санкций против России
В Казани 19-летний парень изнасиловал 45-летнюю женщину
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Путин поздравил с Новым годом арестованного бывшего президента
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Путин рассказал о событиях в Сирии Владимир Путин отметил растущий уровень подготовки военных
Лукашенко об Украине: «Будем Бога молить, чтобы там НАТО стояло»
Причина смерти юмориста Асомова уже известна
Женщина, обвиняемая в разводе Петросяна, пришла в шоу Борисова
От Навки до Галкина: 100 фото звезд со съемок новогодних шоу
СМИ показали откровенные фото новой Мисс Москвы
Российский “Панцирь” уничтожил израильские ракеты
Актер отказался от положенных ему $38 млн с продажи билетов
Дешевые вещи из России 1920-х подорожали до $20000
Штраф уже «за плюс 10 км/ч»: чиновники сказали «да»
«Порше» новой эпохи: известны цены
Новогодний прием у Путина: как выглядят жены Суркова и Кудрина
Киев вернул две трети территории Донбасса
Фоторепортажи
30Кого мы потеряли в 2018 году
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
17:10 (мск), источник: ТАСС

Школьник из Красноярского края получил от президента России на Новый год телескоп

Десятилетний Дмитрий Шахин ранее признался в письме Владимиру Путину, что мечтает о приборе для изучения звездного неба, и приложил к посланию копии грамот и страниц дневника с пятерками.

Источник: Официальный портал Красноярского края
Читайте также
Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего снять видеоролик про «борт номер один»

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Десятилетний Дмитрий Шахин из поселка Абан Красноярского края, признавшийся в письме президенту России Владимиру Путину, что мечтает о телескопе, в канун Нового года получил прибор для изучения звездного неба в подарок. Его школьнику от имени президента вручил губернатор региона Александр Усс, сообщается на официальном сайте администрации края.

Дмитрий учится в четвертом классе абанской средней общеобразовательной школы № 4. Он отличник, является победителем и призером ряда школьных конкурсов и олимпиад. Также мальчик — активный участник внеклассных занятий и кружков. В 2018 году занял третье место в первенстве Красноярского края по рукопашному бою.

«Подарок для школьника стал полной неожиданностью. Вручая телескоп от имени президента РФ, Александр Усс выразил надежду, что новый прибор позволит Диме еще больше погрузиться в изучение небесных тел», — говорится в сообщении.

Мальчик несколько раз писал письма главе государства с просьбой помочь в покупке телескопа. На первое письмо он получил ответ, что подарки от руководителя государства являются знаком признания значительных личных достижений в учебе и творчестве.

Дима не расстроился. Наоборот, он стал усердно учиться, начал заниматься спортом и достиг отличных результатов. В этом году школьник снова написал президенту и рассказал о своих достижениях, приложил к письму копии грамот и страниц дневника с одними пятерками.

 Предновогодний вечер с участием первых лиц в Большом театре (фото)
"Стали поливать грязью нашу свадьбу. Столько гадостей понаписали"
Меркель и Макрон потребовали освободить украинских моряков
Эксперты объяснили, почему доходы россиян уйдут в минус
Зарабатывавший 15 миллионов долларов в год футболист разорился
Раскрыты заработки преследуемых властями музыкантов
Пропавший с круизного лайнера танцор оставил странное послание
«Крабовый король» Олег Кан сбежал из России
Ягудин рассказал, кто ломает психику Загитовой и Медведевой
Спорт
Yahoo Sports: ЦСКА уже начал готовиться к локауту в НХЛ За последние 25 лет в НХЛ было три локаута, два из которых сократили сезон до 48 матчей, а ещё один уничтожил сезон полностью
Hi-Tech
Чем нас удивил 2018 год (25 фото) Танцующие роботы, высадка на Марс и огнемет для борьбы с зомби.
Авто
Штраф уже «за плюс 10 км/ч»: чиновники сказали «да» Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что одобряет снижение бесштрафного порога за превышение скорости до 10 км/ч
Кино
Женщина, обвиняемая в разводе Петросяна, пришла в шоу Борисова Ведущий уверяет, что его интервью с Татьяной Брухуновой будут обсуждать все
Недвижимость
Пять предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как выглядит жилье, которое вы захотите купить в новом году
Названы регионы с самой дорогой арендой жилья на праздники
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
44-летняя Наталия Антонова стала мамой в четвертый раз У актрисы родился сын
Леди
В чем встречать Новый год 2019, если я не успела ничего купить Редакция @Леди и дизайнер одежды, эксперт по моде и стилю Мила Марсель спешат на помощь
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь