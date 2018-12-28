Природная архитектура. Как выглядят уникальные колонны озера Кроули
Завораживающее место.
Завораживающее место.
На берегу озера Кроули в американском штате Калифорния есть удивительные каменные образования в виде спиральных колонн высотой 6 метров, которые связаны между собой красивыми природными арками.
Колонны впервые были обнаружены в 1941 году, когда вышли на поверхность
В 2015 году геологи из Университета Беркли заинтересовались этим необычным местом и решили провести серьезное исследование. Оказалось, что, несмотря на кажущуюся рукотворность, эти колонны природного происхождения.
Ученые выяснили, что каменные столбы с арками образовались в результате таяния снега, когда холодная вода просачивалась через горячий вулканический пепел после мощного извержения 760 тысяч лет назад.
В этом районе, по приблизительным подсчетам, находятся около 5 тысяч колонн. Они различаются по форме, размеру и цвету и расположены на площади 4 тысячи гектаров.
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