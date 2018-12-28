Умер писатель Амос Оз
Израильский писатель Амос Оз умер от рака, ему было 79 лет. Об этом сообщила его дочь Фания
Израильский писатель Амос Оз умер от рака, ему было 79 лет. Об этом сообщила его дочь Фания
«Мой любимый отец умер от рака Во сне и спокойствии, в окружении своих любимых», — говорится в сообщении дочери писателя. Она попросила уважать частную жизнь семьи и не беспокоить ее звонками. «Спасибо тем, кто его любил», — написала она.
Оз родился в Иерусалиме. Он работал журналистом, преподавателем и писателем. За свою карьеру он писал статьи об
У Оза есть множество наград разных стран. Среди них — французский орден Почетного легиона, премия Израиля, премия Гёте, международная премия Каталонии, а также российская «Ясная поляна». Осенью 2018 г. Оз в интервью Forbes рассказывал о том, что работает над новым романом, но не раскрывал