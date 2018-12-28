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17:39 (мск), источник: Ведомости

Умер писатель Амос Оз

Израильский писатель Амос Оз умер от рака, ему было 79 лет. Об этом сообщила его дочь Фания Оз-Зальцбергер в Twitter.

Источник: AP 2018

«Мой любимый отец умер от рака Во сне и спокойствии, в окружении своих любимых», — говорится в сообщении дочери писателя. Она попросила уважать частную жизнь семьи и не беспокоить ее звонками. «Спасибо тем, кто его любил», — написала она.

Оз родился в Иерусалиме. Он работал журналистом, преподавателем и писателем. За свою карьеру он писал статьи об арабо-израильском конфликте, преподавал в Оксфордском университете, Еврейском университете в Иерусалиме и др. Среди его наиболее известных книг — роман «Мой Михаэль», «На этой недоброй земле», «Повесть о любви и тьме».

У Оза есть множество наград разных стран. Среди них — французский орден Почетного легиона, премия Израиля, премия Гёте, международная премия Каталонии, а также российская «Ясная поляна». Осенью 2018 г. Оз в интервью Forbes рассказывал о том, что работает над новым романом, но не раскрывал какие-либо подробности.

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