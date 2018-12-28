Умер писатель Амос Оз

Источник: AP 2018

«Мой любимый отец умер от рака Во сне и спокойствии, в окружении своих любимых», — говорится в сообщении дочери писателя. Она попросила уважать частную жизнь семьи и не беспокоить ее звонками. «Спасибо тем, кто его любил», — написала она.

Оз родился в Иерусалиме. Он работал журналистом, преподавателем и писателем. За свою карьеру он писал статьи об арабо-израильском конфликте, преподавал в Оксфордском университете, Еврейском университете в Иерусалиме и др. Среди его наиболее известных книг — роман «Мой Михаэль», «На этой недоброй земле», «Повесть о любви и тьме».