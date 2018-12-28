Путин стал самой обсуждаемой персоной 2018 года в соцсети «ВКонтакте»

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин стал самой обсуждаемой персоной 2018 года в социальной сети «ВКонтакте». Об этом говорится в сообщении соцсети, распространенном в пятницу.

Читайте также 4105 отжиманий и 3500 рублей: главные цифры уходящего года

Команда «ВКонтакте» выяснила, какие темы пользователи соцсети чаще всего обсуждали в публичных записях и комментариях с января по декабрь 2018 года. Путин занял первое место в рейтинге персон года с 9 млн упоминаний. На втором месте — российский боец Хабиб Нурмагомедов с 3,9 млн упоминаний.

Третье и четвертое места занимают футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду (2,8 млн и 2,1 млн упоминаний соответственно). Места с пятого по восьмое занимают музыканты — Баста (2 млн упоминаний), Егор Крид (1,99 млн), Элджей (1,95 млн) и Miyagi (1,8 млн). В топ-10 персон года по версии «ВКонтакте» также вошли президент США Дональд Трамп (1,5 млн упоминаний) и директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», кандидат от КПРФ на выборах президента РФ в 2018 году Павел Грудинин (1,3 млн упоминаний).

Самым обсуждаемым событием 2018 года среди пользователей «ВКонтакте» стал чемпионат мира по футболу в России (2,8 млн упоминаний), на втором месте оказались зимние Олимпийские игры в Пхенчхане с 1,8 млн упоминаний.

Третье место в списке с обсуждаемых событий года заняла тема пенсионного возраста (1,2 млн упоминаний), на четвертом — пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово (1,1 млн).

Блокировка мессенджера Telegram с 1 млн упоминаний оказалась на пятом месте по упоминанию во «ВКонтакте» в этом году. На шестом и седьмом местах — Лига чемпионов (973 тыс. упоминаний) и поединки UFC (807 тыс.). Фильм «Мстители: Война бесконечности» набрал 770 тыс. упоминаний во «ВКонтакте» в 2018 году, выборы президента РФ — 508 тыс. упоминаний, а игра Fortnite — 470 тыс. упоминаний.