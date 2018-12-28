Киселев собрался читать рэп в эфире «России-1»

Источник: РИА "Новости"

Сам журналист рекомендовал зрителям, которым предстоит увидеть шоу с его участием, «держаться за перила». Предполагается, что не только Киселев, но и другие известные личности выступят в эфире в качестве рэп-исполнителей.

Эксперимент пройдет в рамках проекта «Мастер смеха». Он нацелен на поиск малоизвестных юмористов, которые смогут представить свои таланты широкой публике в эфире федерального канала. Трансляция состоится 3 января.

Ранее Киселев в эфире своей авторской передачи «Вести недели» поддержал современных рэперов и зачитал текст стихотворения Владимира Маяковского под бит. Он назвал футуриста предтечей современных поэтов.