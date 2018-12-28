Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прорыв ВСУ у Горловки: захватили стратегически выгодную зону
В Казани 19-летний парень изнасиловал 45-летнюю женщину
Дети Киркорова, Орбакайте и Пескова побывали на премьере шоу Татьяны Навки
Канадский премьер сделал неоднозначное заявление о Путине
Почему вам пора задуматься о покупке жилья комфорткласса
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Лукашенко об Украине: «Будем Бога молить, чтобы там НАТО стояло»
Причина смерти юмориста Асомова уже известна
Как общаться с неприятными родственниками: советы психолога
Назван простой способ узнать, как долго вы проживете
Российский биатлонист объяснил выступление в форме Украины
Известная фигуристка пропустит чемпионат Европы из-за травмы
Канделаки появилась на приеме Путина с откровенным декольте
Получилось жестоко: кто начал травлю фигуристки РФ
Абсолютно новая Toyota: первые официальные фото
СМИ раскрыли дату премьеры новой Skoda Octavia
Новогодний прием у Путина: как выглядят жены Суркова и Кудрина
Киев вернул две трети территории Донбасса
Фоторепортажи
30Кого мы потеряли в 2018 году
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
19:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Киселев собрался читать рэп в эфире «России-1»

Телеведущий Дмитрий Киселев исполнит рэп-композицию в новогодней передаче на «России-1». Об этом он сам сообщил изданию «Открытые медиа».

Источник: РИА "Новости"

Сам журналист рекомендовал зрителям, которым предстоит увидеть шоу с его участием, «держаться за перила». Предполагается, что не только Киселев, но и другие известные личности выступят в эфире в качестве рэп-исполнителей.

Эксперимент пройдет в рамках проекта «Мастер смеха». Он нацелен на поиск малоизвестных юмористов, которые смогут представить свои таланты широкой публике в эфире федерального канала. Трансляция состоится 3 января.

Ранее Киселев в эфире своей авторской передачи «Вести недели» поддержал современных рэперов и зачитал текст стихотворения Владимира Маяковского под бит. Он назвал футуриста предтечей современных поэтов.

Также телеведущий изъявил желание провести рэп-фестиваль в Коктебеле. По его словам, это мероприятие станет первым многодневным тематическим опен-эйром.

Отмены рэп-концертов в России
17 декабряТатьяна Москалькова поддержала право рэперов на проведение концертов
15 декабряПутин призвал избегать крайностей с запретами в культуре, в том числе в части рэпа
13 декабряКомитет Госдумы запускает конкурс для рэперов
 Путин о ядерной войне, фишке России и прорыве
Евросоюз рассказал, как накажет Украину
Меркель и Макрон потребовали освободить украинских моряков
Сбежавшую принцессу Арабских Эмиратов впервые показали публике
Эксперты объяснили, почему доходы россиян уйдут в минус
СК проверяет охоту, на которой губернатор убил спящего медведя
Раскрыты заработки преследуемых властями музыкантов
Пропавший с круизного лайнера танцор оставил странное послание
Ягудин рассказал, кто ломает психику Загитовой и Медведевой
Спорт
Yahoo Sports: ЦСКА уже начал готовиться к локауту в НХЛ За последние 25 лет в НХЛ было три локаута, два из которых сократили сезон до 48 матчей, а ещё один уничтожил сезон полностью
Hi-Tech
Чем нас удивил 2018 год (25 фото) Танцующие роботы, высадка на Марс и огнемет для борьбы с зомби.
Авто
Абсолютно новая Toyota: первые официальные фото Немецкое представительство японской компании неожиданно рассекретило Toyota Supra новой серии А90
Кино
Женщина, обвиняемая в разводе Петросяна, пришла в шоу Борисова Ведущий уверяет, что его интервью с Татьяной Брухуновой будут обсуждать все
Недвижимость
6 причин переплатить за жилье
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как вырастут цены на жилье в 2019 году
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
44-летняя Наталия Антонова стала мамой в четвертый раз У актрисы родился сын
Леди
В чем встречать Новый год 2019, если я не успела ничего купить Редакция @Леди и дизайнер одежды, эксперт по моде и стилю Мила Марсель спешат на помощь
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь