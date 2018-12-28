Путин встретит 2019 год в кругу родных и близких

«Сам Новый год [президент встретит] в кругу родных и близких», — сказал он.

Кроме того, Песков рассказал, что до последних минут года у президента запланированы рабочие встречи, и отметил, что «это неизбежно». По его словам, среди событий, которые в канун Нового года посетит Путин, есть и новогодние спортивные мероприятия.