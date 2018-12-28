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20:59 (мск), источник: ТАСС

Путин встретит 2019 год в кругу родных и близких

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретит 2019 год дома в окружении родных в близких. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Источник: РИА "Новости"

«Сам Новый год [президент встретит] в кругу родных и близких», — сказал он.

Кроме того, Песков рассказал, что до последних минут года у президента запланированы рабочие встречи, и отметил, что «это неизбежно». По его словам, среди событий, которые в канун Нового года посетит Путин, есть и новогодние спортивные мероприятия.

Также пресс-секретарь президента назвал важным визитом запланированный на 29 декабря приезд президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Владимир Путин принял участие в торжественном приеме по случаю наступающего Нового года
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