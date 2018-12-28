Путин встретит 2019 год в кругу родных и близких
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретит 2019 год дома в окружении родных в близких. Об этом в пятницу сообщил
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретит 2019 год дома в окружении родных в близких. Об этом в пятницу сообщил
«Сам Новый год [президент встретит] в кругу родных и близких», — сказал он.
Кроме того, Песков рассказал, что до последних минут года у президента запланированы рабочие встречи, и отметил, что «это неизбежно». По его словам, среди событий, которые в канун Нового года посетит Путин, есть и новогодние спортивные мероприятия.
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