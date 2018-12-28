Названы самые разочаровывающие туристические места
Путешественники составили список мировых достопримечательностей, посещение которых не оправдало их ожиданий. Об этом сообщает Daily Mail.
Путешественники составили список мировых достопримечательностей, посещение которых не оправдало их ожиданий. Об этом сообщает Daily Mail.
Издание обратило внимание на вопрос одного из пользователей
Обсуждение в комментариях показало, что самыми ненавистными у туристов оказались города Италии, в том числе Венеция.
«Венеция — не что иное, как туристическая ловушка. Сначала ты, конечно, восхищаешься знаменитыми каналами, которые рассекают город. Это действительно интересно. Но это все, что там есть. Увидев один, считай, ты посмотрел и остальные», — негодовал один из комментаторов.
Туристы также раскритиковали пляжи Бали, которые в реальной жизни были не такими впечатляющими, как на фото. Вместо того чтобы тратить время на этот остров, они посоветовали провести отпуск в Таиланде.
По мнению других пользователей, столицу Камбоджи Пномпень наводнили карманные воры, Дубай превратился в «бетонные джунгли», а греческий остров Санторини — дорогой и переполненный туристами.
Парижский музей Лувр окрестили нелепостью, афинский Акрополь — «разваливающейся руиной с парой руин поменьше неподалеку», а
В декабре эксперты организации Euromonitor International проанализировали 600 городов по всему миру и составили рейтинг 100 самых популярных.
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