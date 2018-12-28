Названы самые разочаровывающие туристические места

Источник: AP 2018

Издание обратило внимание на вопрос одного из пользователей интернет-форума Quora. «Какая достопримечательность разочаровала вас больше других?» — поинтересовался юзер.

Обсуждение в комментариях показало, что самыми ненавистными у туристов оказались города Италии, в том числе Венеция.

«Венеция — не что иное, как туристическая ловушка. Сначала ты, конечно, восхищаешься знаменитыми каналами, которые рассекают город. Это действительно интересно. Но это все, что там есть. Увидев один, считай, ты посмотрел и остальные», — негодовал один из комментаторов.

На втором месте оказался египетский город Эль-Гиза, поскольку Великая пирамида оказалась не такой грандиозной, как ожидали путешественники.

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Туристы также раскритиковали пляжи Бали, которые в реальной жизни были не такими впечатляющими, как на фото. Вместо того чтобы тратить время на этот остров, они посоветовали провести отпуск в Таиланде.

По мнению других пользователей, столицу Камбоджи Пномпень наводнили карманные воры, Дубай превратился в «бетонные джунгли», а греческий остров Санторини — дорогой и переполненный туристами.

Парижский музей Лувр окрестили нелепостью, афинский Акрополь — «разваливающейся руиной с парой руин поменьше неподалеку», а нью-йоркский Таймс-сквер — депрессивным.

В декабре эксперты организации Euromonitor International проанализировали 600 городов по всему миру и составили рейтинг 100 самых популярных.