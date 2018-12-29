Самарский министр извинилась за совет малоимущим держать огород

Государство платит матерям пособие по уходу за детьми в размере 50 рублей в месяц, и если родители хотят кормить ребенка качественной едой — они должны держать собственные огороды, заявила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

Так чиновница ответила на жалобу одной из жительниц региона на то, что ей приходится кормить ребенка «дешевой едой на пальмовом масле».

Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и так далее. Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение! Марина Антимонова министр социально-демографической и семейной политики Самарской области

Заявление вызвало бурную реакцию в Сети и в политических кругах Самарской области и на федеральном уровне.

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«Мне искренне жаль, что этот скандал возник. Надеюсь, что Антимонова вкладывала в свои слова не тот смысл, который был дальше воспринят, но несомненно, как любой чиновник, она должна очень внимательно относиться ко всему сказанному… Я надеюсь, что история с Мариной Юрьевной [Антимоновой] для остальных коллег станет уроком, из которого будут сделаны правильные выводы», — приводит ТАСС слова депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров указал, что чиновникам еще предстоит учиться общаться с простыми людьми.

«К сожалению, часто бывает, что одна фраза выглядит неловко, когда она звучит сама по себе, а не в процессе какого-либо обсуждения. Я обязательно уделю этому внимание. Мы в начале пути, по большому счету, такого открытого общения чиновников и людей. Это новая информационная революция, по большему счету», — отметил глава региона.

В твиттере также прокомментировали заявление самарского министра.

«Насчет государства — не уверен, а вот “вас” я содержать уж точно не обязан. Мои налоги — твоя зарплата, “сдай мандат” (c)», «Страшно далеки они от народа», «Не давайте им вот так вот сквозь зубы извиняться. Пусть уходит», — гласят комментарии пользователей.

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Позднее Антимонова извинилась за свой ответ.

«При обсуждении мер поддержки и разъяснении, что делается для решения проблем, в дискуссии я допустила некорректное выражение, которое, к сожалению, было выхвачено из общего контекста и растиражировано. Я приношу извинения тем, кого эта фраза обидела. Предложения приняли в работу», — написала она в твиттере.

Ранее социологи назвали одним из главных факторов социального недовольства в России претензии населения к тому, что власть якобы не обращает должного внимания на проблемы жителей сел, деревень и городов. Об этом говорится в докладе Института региональной экспертизы «Протестное поле в России: форматы и практика».

В докладе сообщается, что граждане часто высказывают недовольство неспособностью чиновников и депутатов решать вопросы, с которыми к ним обращаются люди.

Так, основными темами, вызывающими недовольство у граждан, являются повышение цен на топливо, пенсионная реформа, а также неоднозначные предложения властей, передает ФАН.

В конце декабря также стало известно, что директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, сделавшая скандальное заявление о ненужности молодежи, подала в отставку.

Региональная чиновница «прославилась» на всю страну когда в Сети появился сюжет свердловского телевидения о встрече Глацких с представителями молодежных организаций в администрации Кировградского городского округа. В ходе беседы глава департамента заявила о «ненужности» нынешней молодежи, передает НСН.

На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать.

В октябре разразился скандал с министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой. Заявление чиновницы снял на видео, а затем выложил в Сеть корреспондент издания «Общественное мнение».

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Свою точку зрения Наталья Соколова высказала на обсуждении вопроса об увеличении прожиточного минимума в Саратовской области. Министр предложила увеличить в следующем году прожиточный минимум на 288 руб., однако депутаты саратовской думы настаивали на прибавке в 500 руб.

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» — заявила Соколова.