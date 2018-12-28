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22:39 (мск), источник: РИА Новости

РПЦ объединила свои приходы в Западной Европе в экзархат

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви принял решение образовать патриарший экзархат из своих приходов в Западной Европе, сообщили РИА Новости в патриаршей пресс-службе по итогам синода.

Источник: РИА Новости

«Русская православная церковь организовала патриарший экзархат из тех приходов, которые были у нее за рубежом», — сказал собеседник агентства.

Речь идет о приходах в западноевропейских странах — Германии, Франции, Испании, Австрии.

Объединительный собор

В Киеве 15 декабря по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел «объединительный собор», в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур.

На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой «автокефальной церкви» Епифания Думенко.

В РПЦ назвали каноническое значение «собрания» в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей. При этом власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинополя «томос» об автокефалии" новосозданной структуры.

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