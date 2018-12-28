РПЦ объединила свои приходы в Западной Европе в экзархат

Источник: РИА Новости

«Русская православная церковь организовала патриарший экзархат из тех приходов, которые были у нее за рубежом», — сказал собеседник агентства.

Речь идет о приходах в западноевропейских странах — Германии, Франции, Испании, Австрии.

Объединительный собор

В Киеве 15 декабря по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел «объединительный собор», в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур.

На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой «автокефальной церкви» Епифания Думенко.