РПЦ объединила свои приходы в Западной Европе в экзархат
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви принял решение образовать патриарший экзархат из своих приходов в Западной Европе, сообщили РИА Новости в патриаршей
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви принял решение образовать патриарший экзархат из своих приходов в Западной Европе, сообщили РИА Новости в патриаршей
«Русская православная церковь организовала патриарший экзархат из тех приходов, которые были у нее за рубежом», — сказал собеседник агентства.
Речь идет о приходах в западноевропейских странах — Германии, Франции, Испании, Австрии.
В Киеве 15 декабря по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел «объединительный собор», в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур.
На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой «автокефальной церкви» Епифания Думенко.
В РПЦ назвали каноническое значение «собрания» в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей. При этом власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинополя «томос» об автокефалии" новосозданной структуры.