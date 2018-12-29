РПЦ разрешила мирянам причащаться в русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне

«Святейший патриарх на последнем заседании Высшего епархиального собрания города Москвы, когда ему был задан вопрос прямой, можно ли причащаться в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, сказал, что, с его точки зрения, мирянам причащаться там можно», — сказал митрополит в экстренном выпуске программы «Церковь и мир» на канале «Россия-24».

«Он принадлежит Константинопольской церкви, как и все афонские монастыри, но мы знаем, что этот монастырь строился русскими монахами на русские деньги, там русское и украинское монашеское братство, там богослужение совершается на славянском языке, и те миряне из Русской православной церкви, которые будут посещать этот монастырь, они там могут причащаться святых Христовых таин», — добавил митрополит Иларион.