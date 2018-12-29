«Как гульнем, так год и проживем»

Источник: РИА "Новости"

Новогодние каникулы для некоторых россиян могут не закончиться. Ежегодно во время праздников гибнут 9−12 тысяч человек. Абсолютное большинство покойников — молодые мужчины. Потери можно сравнить с населением маленького провинциального города. Об этом говорится в исследовании доктора медицинских наук, руководителя отделения информатизации и системного анализа в психиатрии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии МЗ РФ Александра Немцова. Там также отмечается, что пик трагедий приходится на первый день года. «Лента.ру» выясняла, почему гибнут россияне и есть ли способ не стать жертвой Деда Мороза — убийцы.

«Лента.ру»: В своих расчетах вы приводите ужасные цифры. Не верится, что ежегодно в новогодние праздники количество умерших россиян соизмеримо с населением небольшого города. Это не ошибка?

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Немцов: Январские праздники — всегда большое напряжение для здоровья. Расчеты совершенно точные и основаны на данных статистики о ежедневной смертности. Стандартно в среднем у нас умирают ежедневно шесть тысяч россиян. В новогодние праздники, а точнее, с 1 по 17 января, ежегодно «дополнительно» погибают 9 тысяч человек. Это средняя цифра. В некоторые годы новогодние потери достигали и 12 тысяч. Но всегда кульминация приходилась на 1 января. В этот день дополнительно умирают 2,2 тысячи человек.

От чего умирают?

Я считаю, что главная причина — огромное количество крепкого спиртного, выпитого в ночь на 1 января и в ближайшие два-три дня. Свидетельств этому много. Взять хотя бы смерти при отравлении алкоголем, максимум которых приходится на первый день нового года. Также в новогодние праздники идет значительный рост заболеваемости алкогольными психозами. Пик приходится на 7 января.

Это значит, что в новогоднюю ночь люди крепко выпьют, а затем — расплата. Начинается запой. Его длительность колеблется, но классически длится примерно неделю. То есть до 7 января.

У смертей при отравлении есть еще одна особенность — дополнительный пик 7 января, который связан с празднованием Рождества. Этот праздник отмечают массовой выпивкой, по-видимому, те наши граждане, которые заняты на работе в новогоднюю ночь.

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Простуды, убийства в новогодние праздники в печальной статистике не участвуют?

В среднем по стране температура в декабре — 8 градусов ниже нуля, в январе — 12 градусов, а в феврале — 9. Учитывая, что январь — самый холодный месяц, то, конечно, логично было бы предположить, что пневмония, гриппы, ОРЗ вносят свой вклад в количество праздничных смертей. Но, во-первых, у простудных заболеваний никогда не может быть привязки именно к 1 января. Они распределены равномерно в течение всего месяца. Во-вторых, от гриппа у нас погибает немного людей. В последнюю крупную эпидемию с 2009 на 2010 год в январе умерло менее 100 человек. В остальные годы количество умерших от гриппа — единицы. То есть по сравнению с 9 тысячами ежегодного «прироста» — мало.

Пневмония дает значительно больше смертей. Ежегодная смертность от пневмонии у нас примерно две-три тысячи человек в год. Но опять же все случаи равномерно распределены по холодным месяцам. Максимум приходится на февраль. Но главное в том, что в России смерти от пневмонии очень жестко связаны с уровнем потребления алкоголя.

Что это значит?

Заболевания, которые возникли в первых числах января и связаны с переохлаждением, часто получены в результате алкогольного опьянения. То есть люди теряют контроль над собой, простужаются. Точно так же и новогодняя смертность от внешних причин может быть связана со спиртным. Например, по суицидам в январе тоже наблюдается всплеск, хотя пик там в мае-июне. Но тут всплеск зависит и от степени социального неблагополучия. Я в свое время смотрел судмедзаключение по жертвам криминальных убийств в январе. И там совершенно четко видно, что с 1 января на 70 процентов возрастает доля убийств с алкоголем в крови. Потом это постепенно идет на спад.

То есть мы живем в стране, где все в той или иной мере завязано на алкоголе.

В каком возрасте чаще всего случаются новогодние смерти?

Например, можно посмотреть по статистике 2010 года. Я «разложил» по возрасту всех умерших с 1 по 3 января. Среди них есть даже одна десятилетняя девочка, умершая от отравления алкоголем.

Случайно выпила оставленную родителями рюмку?

Как это произошло — непонятно. Судмедэксперты просто зафиксировали диагноз. Есть 18-летний парень, несколько 20-летних юношей. И дальше — возраст по нарастающей. Самый тяжелый урон — в диапазоне от 35 до 55 лет. Это самый пьющий возраст. Поэтому и неудивительно, что и в январе люди из этой группы чаще умирают.

Можно ли составить какой-то социальный портрет этих людей?

Лет 10−15 назад из справок о смерти исчезла графа о том, кто был покойный: служащий, рабочий.

Поэтому достоверно мы можем назвать лишь пол: семь тысяч мужчин и две тысячи женщин.

Интересно еще и то, что январский прирост смертей у мужчин растягивается на 24 дня. А у женщин — короче. Продолжается до 11 января.

После каждого праздника люди чаще умирают?

В сумме 28 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая дополнительно умирают три тысячи человек. Больше ни один праздник так себя не проявляет. Если и отмечают, то умеренно. Но, конечно, если судить по количеству смертей, то, несомненно, Новый год — главный праздник в стране. Я этот феномен объясняю тем, что в конце года в нас просыпаются остатки языческого подсознания.

В смысле — мы невольно все стремимся к смерти?

Да нет, конечно. В нашей жизни много язычества. На ту же черную кошку многие реагируют. Надо сказать, и я тоже безучастным не остаюсь. Или взять то же самое бросание монеток в фонтаны. Это тоже язычество. Бросают ведь не какую-то любую вещь, а именно деньги. Знак того, что ты что-то жертвуешь.

В язычестве очень большое значение имеет цикличность. А Новый год как раз начало очередного цикла.

Люди вкладываются в этот праздник, ожидая взамен какого-то благолепия.

В одну из новогодних ночей в два часа я возвращался из гостей. Ехал в метро и встретил там пьяного человека. Он держался за поручень и качался, как груша. Поскольку я находился неподалеку, видимо, он почувствовал некое неудобство и решил объяснить свое состояние. И говорит мне: «Как Новый год гульнем, батя, так год и проживем». То есть он выразил общую тенденцию.

А не играют роль в повышении смертности слишком длинные новогодние выходные? Одно время в Госдуме сетовали, что люди от безделья в каникулы слишком много пьют.

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Традиция пить — старая. У меня есть все данные с 1956 года о смертности в стране. В разные годы прирост смертности в январе из года в год сильно колебался. Но и в советское время в среднем он составлял 8−10 процентов от обычной рутинной нормы. Сейчас, кстати, тоже составляет 10 процентов. И всегда максимум смертей — а значит, выпивки — приходился на 1 января и ближайшие два дня: до 67 процентов. Бороться с этим сокращением каникул — бессмысленно. Трудно предположить, что те, кому суждено умереть в новогодние праздники из-за ударной дозы выпивки, будут меньше потреблять в расчете на сокращенные выходные.

Надо отметить, что с 2004 года в России потребление алкоголя снизилось на треть. Соответственно уменьшались и праздничные потери. Но беда в том, что постепенно рост январских новогодних смертей нарастает. В 2016 году было 10 тысяч, в 2017 году, по оперативным данным, еще больше.

Может быть виноват поддельный некачественный алкоголь или суррогаты, типа ставшего знаменитым «Боярышника»?

То, что умирают у нас исключительно от нелегального спиртного, — это легенда и совершенная ерунда. В поддельном коньяке и водке не так много беды. Тут скорее вкусовые ощущения страдают. Поддельный алкоголь содержит тот же спирт, который является токсическим агентом при злоупотреблениях.

Беда пьющих в России — это вовсе не низкое качество напитков, а их непомерное количество.

Ну и сама структура потребления. У нас доля крепкого алкоголя составляет 70−80 процентов. В других странах — 25−30 процентов.

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То есть от слабоалкогольных напитков риска умереть нет?

Все зависит от количества. Но «тяжелые» напитки наносят гораздо больший урон организму. Если человек выпьет даже 10 литров пива, он сделает это не сразу, а в течение нескольких часов. Организм за это время успеет перестроиться, против токсического агента активизируются ферментные системы. Наверное, это странно прозвучит, но в этом случае больше вреда принесет вода в пиве, которая ляжет тяжелой нагрузкой на сердце и почки.

Но с таким же количеством алкоголя в водке — а это литр — печень так быстро справиться неспособна.

Крепкую выпивку для организма можно сравнить с сотрясением головного мозга.

Происходит паралич мелких сосудов. Меняется соотношение белков в крови, соотношение хорошего и плохого холестерина. При больших дозах спиртного идет склеивание эритроцитов. То есть пиво и вино — несравненно меньшее зло, чем водка.

Какая доза спиртного считается безопасной?

У людей разные физиологические особенности, то есть для каждого она индивидуальна. В свое время Всемирная организация здравоохранения что-то такое разрабатывала: приблизительно 40−60 граммов чистого спирта в день для мужчин и 20−40 для женщин считаются безопасными. Но каждый сам себя лучше знает.

Человек пьет ради изменения психического состояния, чтобы забыть неприятности, поднять настроение. Беда с алкоголем в том, что при ежедневном употреблении снижается чувствительность к алкоголю, и через какое-то время бокал вина, дававший раньше чувство расслабленности, перестает действовать, и нужно уже два бокала, потом — три. Так постепенно приходят сначала к пьянству, а потом к алкоголизму.

Праздничные смерти — это исключительно российская особенность?

Это вовсе не уникальное российское явление. В США исследователи по данным за несколько десятков лет составили рейтинг самых смертельных праздников. На первом месте Рождество, затем Новый год и дальше со значительным отрывом идут День благодарения и День независимости.

Очень похоже на наш вариант?

За исключением того, что в Америке за две недели от Рождества до Нового года дополнительно погибают 1600 человек. А в России — 9 тысяч. То есть у нас в 10 раз больше. Разница колоссальная. Это притом, что в США население в два раза больше нашего. Ну и в других странах есть праздничные пики.

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С этим борются?

Сейчас Минздрав активно начал продвигать эту идею.

Я считаю это совершенно правильным. Есть и другие способы. У нас максимум продажи алкоголя происходит в декабре, когда все готовятся к празднованию. Статистические данные о том, как распределяются продажи по дням, нам недоступны. Но по опросам торговцев следует, что основная часть крепких напитков продается в последнюю неделю декабря. Поэтому тут тоже можно как-то воздействовать. Например, повысить именно в декабре цены на спиртное. Или ввести ограничения в продаже. Например, больше двух бутылок в одни руки не давать.