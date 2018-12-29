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02:17 (мск), источник: РИА Новости

Галапагосские острова ввели запрет на фейерверки

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек — РИА Новости. Галапагосские острова с 28 декабря ввели запрет на ввоз, продажу, распространение и использование пиротехники и фейерверков, говорится на сайте правительства этой территории (входит в состав Эквадора).

Источник: РИА Новости

В прошлом году власти провели специальное исследование, в ходе которого выяснили, что фауна этой уникальной провинции крайне чувствительна к шумовым и световым эффектам, производимым фейерверками.

Животные могут страдать из-за этого тахикардией, сердечными заболеваниями, получать стресс, испытывать беспокойство. Кроме того, химические вещества, содержащиеся в пиротехнике, влияют на качество воды и воздуха.
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Это развлечение небезопасно и для людей, полагают в правительстве островов. И речь не только об ожогах и травмах. Например, люди, страдающие аутизмом, испытывают глубокое нервное расстройство.

Галапагосские острова — это уникальная экосистема, которая начала формироваться 5−10 миллионов лет назад. Они являются настоящим кладезем эндемичных видов, то есть животных, которые не встречаются больше нигде на планете. Острова также известны проведённым здесь исследованием Чарльза Дарвина, которое послужило первым толчком к созданию его эволюционной теории. Население островов небольшое, здесь проживает около 30 тысяч человек.

С апреля этого года на Галапагосах также запрещена любая пластиковая упаковка. Только в текущем году вокруг и на островах было собрано 22 тонны мусора из пластика.

Источник: AP 2018
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