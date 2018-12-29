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02:53 (мск), источник: РИА Новости

В Сети сравнили Меланью Трамп с эльфом из-за «невидимых» штанов

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.

На видеозаписи с авиабазы Эндрюс, на которой приземлился самолет Дональда Трампа, видно, что его супруга была одета в зеленое пальто и светло-коричневые штаны, из-за чего многим казалось, что на ней есть только верхняя одежда.

«Выглядит так, как будто она без штанов…», — пишет Susie Heather Tyson.

«Мне пришлось три раза посмотреть видео, чтобы понять, что происходит», — добавляет Where’s clwaldo?

Некоторые пользователи увидели сходство образа Меланьи Трамп с одеждой эльфов.

«Меланья Трамп в роли сварливого эльфа», — иронизирует Cole.

«Прообраз эльфа Бадди», — добавляет Sarah.

Другим пользователям показалось странным, что первая леди США надела солнечные очки, потому что на видео видно, что на улице темно.

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«Она серьезно надела солнечные очки, когда на улице темно?», — недоумевает Eda marchese.

«Да весь ее образ выглядит крайне странно для первой леди США. Она мне нравится, что некоторые вещи абсолютно нельзя носить там, где есть камера», — поддерживает Ferrara.

Некоторые пользователи также отметили, что у Меланьи Трамп не получается соответствовать образу первой леди США, добавляя, что предыдущие супруги президентов США, и в частности Мишель Обама, одевались гораздо лучше.

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