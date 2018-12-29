В Сети сравнили Меланью Трамп с эльфом из-за «невидимых» штанов

На видеозаписи с авиабазы Эндрюс, на которой приземлился самолет Дональда Трампа, видно, что его супруга была одета в зеленое пальто и светло-коричневые штаны, из-за чего многим казалось, что на ней есть только верхняя одежда.

«Выглядит так, как будто она без штанов…», — пишет Susie Heather Tyson.

«Мне пришлось три раза посмотреть видео, чтобы понять, что происходит», — добавляет Where’s clwaldo?

Некоторые пользователи увидели сходство образа Меланьи Трамп с одеждой эльфов.

«Меланья Трамп в роли сварливого эльфа», — иронизирует Cole.

«Прообраз эльфа Бадди», — добавляет Sarah.

Другим пользователям показалось странным, что первая леди США надела солнечные очки, потому что на видео видно, что на улице темно.

Читайте также ВКонтакте как простой инструмент для продвижения небольшого бизнеса

«Она серьезно надела солнечные очки, когда на улице темно?», — недоумевает Eda marchese.

«Да весь ее образ выглядит крайне странно для первой леди США. Она мне нравится, что некоторые вещи абсолютно нельзя носить там, где есть камера», — поддерживает Ferrara.

Некоторые пользователи также отметили, что у Меланьи Трамп не получается соответствовать образу первой леди США, добавляя, что предыдущие супруги президентов США, и в частности Мишель Обама, одевались гораздо лучше.