Эксперты подготовили рекомендации по готовым закускам к Новому году

Источник: РИА "Новости"

«Ни в коем случае не следует покупать салаты, заправленные какими-то скоропортящимися соусами: майонез, сметана, йогурт», — цитирует агентство врача-диетолога Наталью Круглову.

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Она также напомнила, что такие блюда хранятся только несколько часов даже в холодильнике.

Кроме того, Круглова рекомендовала обратить внимание на цену продукта — чем она ниже, тем ниже может быть качество.