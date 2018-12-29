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05:58 (мск), источник: Известия

Эксперты подготовили рекомендации по готовым закускам к Новому году

Специалисты национальной ассоциации диетологов подсказали россиянам, как не ошибиться с готовыми закусками к Новому году, напомнив о риске пищевых отравлений. Информацию об этом опубликовало «Федеральное агентство новостей» в субботу, 29 декабря.

Источник: РИА "Новости"

«Ни в коем случае не следует покупать салаты, заправленные какими-то скоропортящимися соусами: майонез, сметана, йогурт», — цитирует агентство врача-диетолога Наталью Круглову.

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Она также напомнила, что такие блюда хранятся только несколько часов даже в холодильнике.

Кроме того, Круглова рекомендовала обратить внимание на цену продукта — чем она ниже, тем ниже может быть качество.

20 декабря, в преддверии новогодних праздников, Роспотребнадзор посоветовал не покупать икру «с рук» и в местах несанкционированной торговли. Кроме того, не рекомендовано покупать икру, в составе которой указана пищевая добавка Е-239 (уротропин), поскольку при разложении она выделяет вредные вещества.

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