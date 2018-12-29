Эксперты подготовили рекомендации по готовым закускам к Новому году

«Ни в коем случае не следует покупать салаты, заправленные какими-то скоропортящимися соусами: майонез, сметана, йогурт», — цитирует агентство врача-диетолога Наталью Круглову.
Она также напомнила, что такие блюда хранятся только несколько часов даже в холодильнике.
Кроме того, Круглова рекомендовала обратить внимание на цену продукта — чем она ниже, тем ниже может быть качество.
20 декабря, в преддверии новогодних праздников, Роспотребнадзор посоветовал не покупать икру «с рук» и в местах несанкционированной торговли. Кроме того, не рекомендовано покупать икру, в составе которой указана пищевая добавка Е-239 (уротропин), поскольку при разложении она выделяет вредные вещества.