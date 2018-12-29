Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
России грозит разорительный кризис
Экономист предсказал массовый взрыв недовольства в РФ в 2019 году
Кристина Орбакайте сводила дочку в Большой театр
Путин поздравил с Новым годом арестованного бывшего президента
6 причин переплатить за жилье
Путин рассказал о событиях в Сирии Владимир Путин отметил растущий уровень подготовки военных
44-летняя Наталия Антонова стала мамой в четвертый раз
Дети Киркорова, Орбакайте и Пескова побывали на премьере шоу Татьяны Навки
Алкоголик ли вы: проверьте себя
Названо лучшее натуральное слабительное
Геркус и Штоффельсхаус больше не в «Локомотиве»
Сульшер назвал важнейшего футболиста «Манчестер Юнайтед»
Канделаки появилась на приеме Путина с откровенным декольте
Получилось жестоко: кто начал травлю фигуристки РФ
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Странный след в небе оказался не тем, о чем думали
Новогодний прием у Путина: как выглядят жены Суркова и Кудрина
Киев вернул две трети территории Донбасса
Фоторепортажи
20Главные события 2018 года в фотографиях
10Мощное цунами в Индонезии
05:11 (мск), источник: Интерфакс

Шойгу в новогоднем поздравлении назвал армию РФ самой современной и боеспособной

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU — Министр обороны РФ Сергей Шойгу в обращении к военнослужащим поздравил их с наступающим 2019 годом и отметил, что современная и боеспособная российская армия является гарантией независимости и безопасности России.

Источник: РИА "Новости"

«Мы с вами многого добились в уходящем году. В Вооруженные Силы продолжили поступать новейшие образцы вооружения и военной техники, активно совершенствовалась боевая подготовка войск, значительно продвинулись в социальном обеспечении военнослужащих, их семей и ветеранов», — написал Шойгу в своем новогоднем поздравлении, которое в субботу опубликовала официальная газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Наша армия остается самой современной и боеспособной, что дает твердую гарантию независимости и безопасности страны.

При этом министр обороны РФ отметил, что российские военнослужащие каждый день добросовестным исполнением воинского долга и своими ратными свершениями повышают авторитет Вооруженных Сил России, вносят существенный вклад в укрепление ее обороноспособности.

Читайте также
ВКонтакте как простой инструмент для продвижения небольшого бизнеса

«Мои добрые пожелания всем, кто в новогоднюю ночь находится на боевом посту, кто на дальних рубежах успешно решает миротворческие и гуманитарные задачи. Особо хочу поздравить наших кадетов, суворовцев, воспитанниц и, конечно, наших юнармейцев! Вы молоды, активны и талантливы. Уверен, впереди вас ждут важные свершения, яркие проекты и события. Счастья вам, дорогие друзья, крепкого здоровья и новых достижений на благо наших Вооруженных Сил!», — говорится в поздравлении.

Кроме того, министр обороны РФ поздравил коллектив и всех читателей газеты «Красная звезда» со знаменательной датой — 95-летием выхода в свет первого номера.

«Летопись центральной военной газеты — это большой и славный путь, насыщенный событиями и именами, это запечатлённая на века история нашей армии и флота. Всенародным признанием овеяны фронтовая биография “Красной звезды”, отвага и самоотверженность военных корреспондентов, их талант, профессионализм и преданность делу», — отметил Сергей Шойгу.

Читайте также:

При сходе лавины в Хабаровском крае погиб один человек
Сбежавшую принцессу Арабских Эмиратов впервые показали публике
В Сети сравнили Меланью Трамп с эльфом из-за «невидимых» штанов
Эксперты объяснили, почему доходы россиян уйдут в минус
СК проверяет охоту, на которой губернатор убил спящего медведя
Ягудин рассказал, кто ломает психику Загитовой и Медведевой
Спорт
Геркус и Штоффельсхаус больше не в «Локомотиве» Что нужно знать о перестановках у чемпиона страны
Hi-Tech
Чем нас удивил 2018 год (25 фото) Танцующие роботы, высадка на Марс и огнемет для борьбы с зомби.
Авто
Абсолютно новая Toyota: первые официальные фото Немецкое представительство японской компании неожиданно рассекретило Toyota Supra новой серии А90
Кино
Миронова оправдалась за «Идеальный ремонт» для 72-летней мамы Мария Миронова и Екатерина Градова стали героинями популярного шоу «Первого канала» и вызвали возмущение в соцсетях
Недвижимость
6 причин переплатить за жилье
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как вырастут цены на жилье в 2019 году
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Популярные темы на «Детях»
Опять о корпоративах) 303
Чудеса на виражах или БМ и сын "порадовали" всех 281
Мужчины и чужие дети 257
Новость дня! 230
Леди
В чем встречать Новый год 2019, если я не успела ничего купить Редакция @Леди и дизайнер одежды, эксперт по моде и стилю Мила Марсель спешат на помощь
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь