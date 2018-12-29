В Израиле нашли кольцо, потерянное 2000 лет назад
В Иерусалиме при раскопках в Национальном парке Города Давида археологи обнаружили женское кольцо эпохи Второго Храма.
В Иерусалиме при раскопках в Национальном парке Города Давида археологи обнаружили женское кольцо эпохи Второго Храма.
Древнее кольцо с драгоценным камнем обнаружили археологи управления древностей Израиля при раскопках в Национальном парке Города Давида. Специалисты объяснили это тем, что как и в нынешнее время, в давние времена женщины, видимо, тоже снимали кольца и украшения перед купанием. И тоже иногда забывали их.
По мнению одного из участников экспедиции археолога Ари Леви, женщина сняла дорогое кольцо, прежде чем погрузиться в ритуальную ванну на Паломнической дороге в Иерусалим. Очевидно, затем она направилась дальше, забыв или потеряв его. Произошло это около двух тысяч лет назад.
Кольцо, наряду с другими артефактами, обнаруженными в ходе поисковых работ, позволяет учёным связать историю одного человека с бытом и привычками других людей, а также пролить свет на
Читайте также: