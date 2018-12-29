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10:31 (мск), источник: Mail.ru Новости

Месяц не пить: к чему приводит добровольный «сухой закон»

Ученые провели исследование.

Источник: Reuters

Отказ от алкоголя всего на месяц способствует снижению веса, улучшению общего тонуса, состояния кожи и дальнейшему сокращению употребления спиртных напитков.

К такому выводу пришли ученые из Университета Сассекса.

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Многие британцы не первый год принимают участие в флешмобе «Сухой январь». Они на месяц отказываются от употребления алкоголя. Ученные провели исследования с 800 участниками такого флешмоба. Они собирали данные о самочувствии, весе и пищевых привычках в течение года после января-2018.

По данным ученых, количество дней, когда люди употребляли алкоголь, сократилось с 4,3 до 3,3 в неделю. Объем спиртного, выпиваемый за день, сократился с 8,6 до 7,1 условных единиц. Количество дней, когда люди напивались, снизилось в среднем с 3,4 до 2,1 в месяц.

93% участников по итогам «Сухого января» имели чувство, что сделали важное достижение, 88% сэкономили деньги, 82% задумались всерьез о своих отношениях с алкоголем, 80% почувствовали, что стали лучше контролировать свои привычки, 76% осознали когда и как часто они пьют, 71% понял, что им не нужно пить, чтобы повеселиться, 70% заявляли об общем улучшении здоровья, 71% стали лучше спать, 67% имели больше энергии, 58% похудели, 57% имели лучшую концентрацию, 54% сообщили, что их кожа стала здоровее.

Простой отказ от алкоголя на месяц помогает людям пить меньше в долгосрочной перспективе. К августу люди сообщают об одном дополнительном сухом дне в неделю.
Ричард де Виссер
доктор психологии

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