В центре Лондона нашли подземный ледяной дом
В центре Лондона нашли подземный ледяной дом, построенный в конце XVIII века, сообщается в
В центре Лондона нашли подземный ледяной дом, построенный в конце XVIII века, сообщается в
Здесь хранили запасы льда, который собирали на реке (а позднее импортировали из Норвегии) и продавали лондонцам для хозяйственных нужд.
Хранилища для льда появились в Великобритании во второй половине XVI века. Лед использовали для хранения и транспортировки продуктов и в медицинских целях. К тому же среди богачей было модно подавать на банкетах замороженные десерты, а для этого тоже нужен был лед.
Обычно они были куполообразной формы, их строили из кирпича и большая часть помещения находилась под землей. В полу ледяных домов делали дренаж для отвода талой воды.
В 1780-х годах вблизи современного
В 1820-х годах хранилище использовал купец и кондитер Вильям Лефтвич, который первым начал импортировать лед из Норвегии. Местного льда не хватало, к тому же он был не слишком чистым. В 1822 году Лефтвич снарядил первый корабль, который привез 300 тонн чистого озерного льда.
Ледяной дом археологи обнаружили летом этого года, во время проведения работ по восстановлению зданий, построенных в 1819 году и серьезно поврежденных во время Второй мировой войны. «Мы всегда понимали, что
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Екатерина Русакова