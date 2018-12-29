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11:02 (мск), источник: РИА Новости

«Союз-2.1а» освятили накануне пуска с космодрома Восточный

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек — РИА Новости. Ракету-носитель «Союз-2.1а» освятили перед пуском с космодрома Восточный, который состоялся 27 декабря в 05.07 мск, рассказал РИА Новости священник города Циолковский иерей Евгений Поляков.

«Был молебен на благое дело накануне пуска», — сказал иерей агентству.

В Благовещенской епархии уточнили детали процедуры.

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«Священник по благословлению архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана и по просьбе руководства корпорации “ВНИИЭМ” помолился вместе со специалистами, обслуживающими пусковые операции, благословил каждого окроплением святой крещенской воды, а также освятил ракету-носитель», — уточнили в епархии.

В апреле 2016 года в Циолковском (населенный пункт рядом с космодромом Восточный) был открыт храм Казанской иконы Божией Матери.

Двадцать седьмого декабря состоялся четвертый пуск с космодрома Восточный. На орбиту были выведены два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».

Помимо того в качестве попутной нагрузки по контрактам с дочерними предприятиями Роскосмоса «Главкосмос» и «Главкосмос пусковые услуги» запущены 26 спутников из Японии, США, Германии, Испании и ЮАР. Это японский спутник GRUS, 12 американских аппаратов Flock 3k, южноафриканский ZACube-2, испанский Lume-1, немецкие D-Star ONE (iSat), D-Star ONE (Sparrow) и UWE-4 и 8 американских Lemur.

Предыдущий старт с Восточного состоялся 1 февраля 2018 года, на орбиту были выведены два космических аппарата «Канопус-В» — номер 3 и 4.

В следующем году с Восточного планируется провести один запуск — космического аппарата «Метеор-М» номер 2.2.

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