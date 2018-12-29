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11:57 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находится город, жители которого живут под одной крышей

Раньше это был военный объект.

На берегу пролива Принца Вильгельма в Аляске расположен городок Уиттиер, в котором живут не более 220 человек. Все они проживают в одном жилом доме, построенном более 60 лет назад.

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Первые люди появились в Уиттиере тысячу лет назад. Это были чугачи, которые относятся к эскимосским народам. Позже в поселении появились русские и американские исследователи, а также разведчики во время золотой лихорадки.

Во время Второй мировой войны армия США построила здесь военный объект — лагерь Салливан с глубоководным портом и железной дорогой. А в 1956 году для солдат построили 14-этажную казарму.

Военный объект действовал до 1960 года. Затем в городке построили терминал для нефтепродуктов, насосную станцию и другие промышленные объекты, а в гавань теперь заходят в основном круизные суда.

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Казарму переоборудовали и превратили в жилой дом со 150 квартирами. В нем и живут все обитатели городка. Здесь же расположены полицейский участок, клиника, церковь и прачечная.

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