Эксперты рассказали, с каким ударом курантов начинается Новый год

Источник: РИА "Новости"

В преддверии Нового года в интернете и за его перделами развернулась дискуссия о том, когда же начинается отсчет Нового года. Так, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что новый день начинается с шестого удара курантов.

Свое заключение он обосновал так: пятью первыми ударами куранты на Спасской башне Московского Кремля отсчитывают последние секунды уходящего года, а уже на шестом ударе начинается новый час, а соответственно, и новый день года.

Но вот другие участники дискуссии его не поддержали. Начальник Службы времени Астрономического института им. Штернберга Евгений Федосеев, а вместе с ним и один из самых умных людей России Анатолий Вассерман с уверенностью заявили, что Новый год начинается с первым звуком перезвона — еще до основного боя курантов.

Так, с первыми звуками уже наступает новый день, а сам бой часов — это уже секунды нового часа. Вассерман объясняет это устройством механических часов. Так как число ударов боя и продолжительность звона во всех часах разные, то начало действия механизма (самые первые «дзинь-дзинь») проще синхронизировать с точным временем.

Но, конечно, в какую именно секунду начинается Новый год, не так уж и важно. Самое главное — встретить его в отличном настроении и с близкими людьми. И, если загадать желание и думать о нем с первого боя курантов до последнего, то, по примете, оно точно исполнится.