Почему петухи кукарекают по утрам?

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Это может показаться странным, но петухи кукарекают и зимой. Как они узнают, что пора вставать, и в чем смысл их песни?

Начнем с того, что не кукарекать они не могут. Кукареканье — это песня, хоть и не такая мелодичная, как у малиновки. Просто «исполнять» ее петухи начинают с пробуждением. А просыпаются они примерно в одно и то же время и зимой, и летом. Причем никогда не просыпают. Все потому, что первые лучи солнца и другие внешние факторы никак не влияют на время их пробуждения. Петухи руководствуются только биологическими часами.

Несмотря на то что кукареканье обычно связывается с рассветом, петухи исполняют свои песни и в другое время суток. Ведь биологический смысл кукареканья заключается вовсе не в сигнале о том, что пора вставать. Своими песнями птицы пытаются установить контакт с соседями, подтвердить иерархию и границы участков, сплотить семью.

Как известно, каждая группа птиц занимает в природе свой участок, где размножается, добывает корм и который защищает от других. Постоянные ожесточенные бои вредны для популяции.

Поэтому природа устроила так, что свою территорию петухи отстаивают, запугивая противников громким звуком. Так они показывают, кто на этом участке главный.