Вулкан Анак-Кракатау после извержения уменьшился в четыре раза

Источник: AFP 2018

Индонезийский вулкан Анак-Кракатау, извержение которого неделю назад вызвало масштабное цунами, уменьшился в четыре раза по объему и потерял две трети высоты, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на индонезийских ученых.

Извержение и разрушение вулкана, название которого переводится как «дитя Кракатау» (так как он появился после извержения Кракатау в 1883 году), 22 декабря по местному времени привело к цунами: волны высотой до пяти метров унесли жизни более 420 человек, 40 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться.

Индонезийский Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф сообщил, что в результате извержения Анак-Кракатау потерял от 150 до 180 миллионов кубометров объема, и теперь его объем составляет 40−70 миллионов кубических метров.

Максимальная высота кратера уменьшилась с 338 метров в сентябре этого года до 110 метров по данным на пятницу.

Пока доступ к вулкану затруднен из-за продолжающейся сейсмической активности и неспокойного моря, поэтому свои выводы ученые сделали на основе анализа спутниковых снимков вулкана, полученных с европейских аппаратов. Они отмечают, что уменьшение массы вулкана повлияет на последующие цунами — если извержение продолжится, то вызванные им волны будут слабее.

Источник: GEOSPATIAL INFORMATION AUTHORITY OF JAPAN VIA JAXA

Весной этого года британские ученые исследовали изменения рельефа морского дна вблизи подводного вулкана Кик-эм-Дженни в Карибском море за последние 32 года, определили периодичность активности вулкана и уточнили методику сейсмографического анализа извержений. Кроме того, ученым удалось провести картирование поверхности вулкана, когда выброс пепла и газа из жерла все еще продолжался.