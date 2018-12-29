Корова сбежала по пути на скотобойню и попала к веганам
Храброе животное назвали в честь
Храброе животное назвали в честь
Гонку с преследованием с участием всех дежурных полицейских наблюдали жители американского города Патерсон в
Как стало известно позже, ночью животное везли на скотобойню, но во время перевозки корова пнула дверь грузовика и выпрыгнула на шоссе.
Раненое и напуганное животное убегало от полицейских. Все попытки успокоить корову или поймать ее с помощью веревки оборачивались поражением. Свободолюбивое животное весом не менее 450 кг начинало вести себя агрессивно.
В итоге ей набросили на шею буксировочный трос эвакуатора и только так смогли остановить. Но на скотобойню беглянка так и не попала. Животное отвезли в ветеринарную клинику, а оттуда — в приют «Скайлендс», где живут животные, избежавшие печальной участи.
Хозяева «Скайлендса» — вегетарианцы. Они заверили, что корова проживет в мире и покое до конца своих дней, так и не превратившись в котлету. Храбрую воительницу назвали Бриенной. Так зовут бескомпромиссную
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