Корова сбежала по пути на скотобойню и попала к веганам

Гонку с преследованием с участием всех дежурных полицейских наблюдали жители американского города Патерсон в Нью-Джерси. Вот только пытались поймать не преступника, а беглую корову.

Как стало известно позже, ночью животное везли на скотобойню, но во время перевозки корова пнула дверь грузовика и выпрыгнула на шоссе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fcc6rD_9VCY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новость Кошка вернулась к хозяйке спустя 14 лет

Раненое и напуганное животное убегало от полицейских. Все попытки успокоить корову или поймать ее с помощью веревки оборачивались поражением. Свободолюбивое животное весом не менее 450 кг начинало вести себя агрессивно.

В итоге ей набросили на шею буксировочный трос эвакуатора и только так смогли остановить. Но на скотобойню беглянка так и не попала. Животное отвезли в ветеринарную клинику, а оттуда — в приют «Скайлендс», где живут животные, избежавшие печальной участи.

Хозяева «Скайлендса» — вегетарианцы. Они заверили, что корова проживет в мире и покое до конца своих дней, так и не превратившись в котлету. Храбрую воительницу назвали Бриенной. Так зовут бескомпромиссную женщину-рыцаря из популярного сериала «Игра престолов».