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13:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Школьники на год отказались от подарков ради одноклассника

Ученики четвертого класса школы № 24 в Старом Осколе на год отказались от подарков на праздники, чтобы собрать средства на операцию для больного одноклассника. Об этом сообщает Oskol City.

Источник: РИА "Новости"
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Диагноз мальчика, ради которого школьники пожертвовали своими презентами, не уточняется. Для сбора средств в учебном заведении была организована ярмарка, в которой приняли участие родители и учителя.

Один из школьников принес большую сумму, что вызвало подозрения у педагогического состава. В результате выяснилось, что мальчик долго копил на велосипед.

«Дети даже начали выполнять домашние задания за больного одноклассника. Например, рассказав у доски стихотворение, ученик читал за отсутствующего ребенка другой стих», — говорится в материале.

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