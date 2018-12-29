Школьники на год отказались от подарков ради одноклассника

Источник: РИА "Новости"

Новость ВКонтакте как простой инструмент для продвижения небольшого бизнеса

Диагноз мальчика, ради которого школьники пожертвовали своими презентами, не уточняется. Для сбора средств в учебном заведении была организована ярмарка, в которой приняли участие родители и учителя.

Один из школьников принес большую сумму, что вызвало подозрения у педагогического состава. В результате выяснилось, что мальчик долго копил на велосипед.

«Дети даже начали выполнять домашние задания за больного одноклассника. Например, рассказав у доски стихотворение, ученик читал за отсутствующего ребенка другой стих», — говорится в материале.