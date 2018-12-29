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13:09 (мск), источник: Индикатор

Теория струн помогла объяснить темную энергию

Физики создали на основе теории струн новую космологическую модель, объясняющую ускоренное расширение вселенной.

Источник: NASA

Согласно ей наша вселенная вложена в пространство большей размерности, а все частицы — на самом деле концы струн, которые простираются в дополнительное измерение. Результаты работы опубликованы в журнале Physical Review Letters.

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В последние 20 лет астрономы доказали, что наша Вселенная расширяется с ускорением. Этот физический феномен ученые объяснили существованием темной энергии. Однако существование темной энергии объяснить до сих пор не удалось. Хотя в рамках общей теории относительности возможен лишь один вариант решения этой загадки, теоретики уже предложили множество разнообразных моделей на основе других концепций.

В частности, были предложены космологические модели на основе теории струн. Согласно этой идее, все частицы можно описать в качестве различных мод колебаний своеобразных одномерных струн. Вместе с этим для теории струн необходимо наличие дополнительных измерений помимо известных нам трех пространственных и одного временного.

Чаще всего считается, что все эти пространства компактифицированы — свернуты до очень маленького размера — однако некоторые могут иметь большую протяженность, тем не менее оставаясь недоступными для непосредственного изучения.

За последние 15 лет было предложено немало струнных космологических моделей, но все эти были раскритикованы научным сообществом.

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В новой работе сотрудники Уппсальского университета (Швеция) предлагают собственную струнную модель, которая способна объяснить темную энергию. Согласно их идее, наша вселенная представляет границу расширяющего пузыря в пространстве с большей размерностью. В рамках этой модели получается, что все частицы — это проявления струн, закрепленных концом в нашем пространстве, но расположенных в дополнительном.

Исследователи также показали, что существование подобного расширяющего пузыря укладывается в рамки теории струн, которая также не исключает наличие других подобных пузырей. Авторы называют свою модель не только новым взглядом на вселенную, но и потенциальной возможностью проверить созданную ранее теорию.

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