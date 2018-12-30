Как выглядит город, в котором мертвых больше, чем живых
Городок Колма в калифорнийском округе
Городок Колма в калифорнийском округе
Душ здесь и в самом деле много: речь идет о полутора миллионах человек, похороненных в городке. А вот живых людей намного меньше — всего 1509.
Эта история началась в 1849 году. Золотая лихорадка привела в
Город стал искать новую территорию для захоронений. Выбор остановили на южной части Колмы
Сегодня в Колме действуют 16 кладбищ, включая кладбище домашних животных. Население города — это, в основном, сотрудники похоронных бюро и всех сопутствующих сервисов.
Хотя Колма — место довольно печальное, здесь бывает достаточно много туристов. А жители города относятся к родным краям с юмором. «Здорово быть живым в Колме», — гласит девиз на официальном городском сайте.
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