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01:42 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит город, в котором мертвых больше, чем живых

Городок Колма в калифорнийском округе Сан-Матео известен как «Город душ» или «Город безмолвия».

Душ здесь и в самом деле много: речь идет о полутора миллионах человек, похороненных в городке. А вот живых людей намного меньше — всего 1509.

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Эта история началась в 1849 году. Золотая лихорадка привела в Сан-Франциско сотни тысяч человек. Вместе с ними пришли болезни и высокая смертность. В это время в Сан-Франциско появились 26 кладбищ. Большинство из них были заполнены уже к 1880-м годам.

Город стал искать новую территорию для захоронений. Выбор остановили на южной части Колмы из-за удобного расположения. Первое кладбище здесь появилось в 1887 году. Затем, из-за ценности земли, в Сан-Франциско было запрещено хоронить вообще. В Колму перенесли даже все старые захоронения.

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Сегодня в Колме действуют 16 кладбищ, включая кладбище домашних животных. Население города — это, в основном, сотрудники похоронных бюро и всех сопутствующих сервисов.

Хотя Колма — место довольно печальное, здесь бывает достаточно много туристов. А жители города относятся к родным краям с юмором. «Здорово быть живым в Колме», — гласит девиз на официальном городском сайте.

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