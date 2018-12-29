Как выглядит лягушка, которая слышит ртом

Лягушки Гарднера, живущие на Сейшельских островах, считаются самыми маленькими в мире. Они не вырастают крупнее 11 миллиметров.
Но это не единственная особенность этой земляной лягушки. Коричневая красавица обладает очень необычным слухом. У Sooglossus gardineri нет среднего уха. По крайней мере, такого, как у остальных лягушек.
С помощью рентгеновского сканера французские ученые обнаружили, что внутреннее ухо у этих лягушек окружено массивной костяной оболочкой, из-за чего они не улавливают звук обычным способом. Но ткань между ротовой полостью и внутренним ухом у лягушки Гарднера очень тонкая, так что звук резонирует у нее во рту. Лягушка отлично умеет распознавать эти колебания.
Лягушки Гарднера считаются очень редкими существами. Они живут на 20-километровом участке между островами Маэ и Силуэт на Сейшелах и внесены в Красную книгу.