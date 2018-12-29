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14:31 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Нью-Дели откроют самую маленькую в мире станцию метро

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 декабря. /ТАСС/. Новая станция «Ашрам», которая откроется через несколько дней, станет самой маленькой в метрополитене индийской столицы и во всем мире.

Как сообщила газета Hindustan Times, при средних размерах залов метростанций в 265 метров ее длина составляет всего 151,6 метра.

Станция «Ашрам» расположена на почти 10-километровом участке розовой ветки метро, соединяющей восток и юг индийской столицы. Как и в Москве, станции подземки Нью-Дели сейчас стараются строить по индивидуальному дизайну и посвящать отдельным темам. «Ашрам» станет художественным произведением на тему «мать и дитя», — пишет газета. — Цветовая гамма станции передает тему «изобилие».

Чтобы возвести «Ашрам», ее строителям и проектировщикам пришлось решить много проблем. Главные из них были связаны с тем, что земля под строительство была частной, и право строить на ней отстаивалось в суде. Судебный процесс длился два года.

Небольшая площадь строительства в конечном счете и обусловила малый размер подземного зала станции. Она расположена на трех уровнях: помимо наземного вестибюля и перронного зала, имеется также «мезонин» — на этом среднем пространстве размещены билетные кассы и стойки безопасности.

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