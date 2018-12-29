В Шотландии нашли средневековые скульптуры святых. Их придвинули к стене 200 лет назад

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Как сообщается в пресс-релизе и в блоге Historic Environment Scotland, они были вырезаны на гробнице местного епископа, которую, по-видимому, соорудили в открытом пространстве, а потом придвинули к внешней стене здания, и скульптуры не были видны.

Данкельдский кафедральный собор был построен в 1260—1501 годах на месте монастыря, существовавшего здесь в VI—VII вв. еках. Одним из епископов Данкельда был Роберт де Кардени, который занимал этот пост почти 40 лет, с 1398/99 до 1437 года. За 17 лет до смерти, около 1420 года, Кардени воздвиг для себя гробницу, которая сначала находилась в капелле святого Ниниана (первого христианского епископа, появившегося в Шотландии) в нефе собора. Позднее, как полагают археологи, во время реставрации в начале XIX века, гробницу разобрали и передвинули к внешней стене собора.

Археологи обнаружили скульптуры во время работ по консервации гробницы епископа. Ученые заметили, что арка гробницы неплотно примыкает к стене. Тщательное исследование позволило заметить на ее поверхности каменные фигуры. Одна из них была очень похожа на скульптуру на внешней стене, но была не так повреждена. Исследователям удалось сделать снимки высокого разрешения и изучить скульптуры с помощью фотограмметрии. Также они сделали 3D-модель наиболее хорошо сохранившейся скульптуры.