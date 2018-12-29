«Моментально вгоняет в тоску»: пользователи Сети нашли самый грустный мем
И он напоминает о самых близких.
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И он напоминает о самых близких.
Кошка Мами — настоящая звезда Instagram. А все потому, что
В конце декабря пользователь Twitter опубликовал новый мем с Мами, который назвал самой грустной картинкой.
Мами с печальными глазами предлагала испечь плюшки и звала почаще приезжать в гости, что многим сразу напомнило о родителях и о бабушках с дедушками.
Невыносимо тоскливо стало с этого изображения pic.twitter.com/X6B2wghNE3— Boris Revolver (@YeltsinOcelot) December 27, 2018
Пользователи Twitter отреагировали на картинку бурно: они отметили, что мем заставляет их плакать и моментально вгоняет в тоску.
Вот зачем такое,под новый год!?— ГРИГОРИЙ® (@krasnovodsk76) December 28, 2018
Я переехала на съёмную квартиру. В старой осталась моя кошка, ей 13 лет. От большой любви и наших с мамой стараний она выглядит максимум на 6 лет. Я, конечно, могу приезжать, но я так сильно скучаю.— ты что девиант? (@zonya_hed) December 28, 2018
Картинка вызывает ещё большее чувство тоски...
Бабушка так не говорила.. вспомнил ее сейчас и ее плюшки. Ээээх.. ?— Игоρь Ξρмолαев (@Igor_Ermolaev) December 27, 2018
Картинка максимально заряжена на поездку к родителям— NotSandyFromKentucky (@PresskottCore) December 28, 2018
мне одной интересно как научить кота печь плюшки?— UNI (@slato_) December 27, 2018
еду на новогодние каникулы к бабушке с дедушкой чтобы они не были с такими же выражениями лиц— ᵐᵏ ᴵᴵ (@mchlkzmn) December 28, 2018
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