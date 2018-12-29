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14:37 (мск), источник: Mail.ru Новости

«Моментально вгоняет в тоску»: пользователи Сети нашли самый грустный мем

И он напоминает о самых близких.

Кошка Мами — настоящая звезда Instagram. А все потому, что из-за особенностей своей внешности выглядит всегда очень несчастной и грустной. Конечно же, внимательные пользователи соцсетей быстро расхватали фото Мами на мемы.

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В конце декабря пользователь Twitter опубликовал новый мем с Мами, который назвал самой грустной картинкой.

Мами с печальными глазами предлагала испечь плюшки и звала почаще приезжать в гости, что многим сразу напомнило о родителях и о бабушках с дедушками.

Пользователи Twitter отреагировали на картинку бурно: они отметили, что мем заставляет их плакать и моментально вгоняет в тоску.

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