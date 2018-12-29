Российские военные ответили на критику новогоднего календаря Минобороны

«Если кого-то пугает простой листок календаря, то тут либо с воображением что-то не в порядке, либо кто-то судит о других исключительно по себе, по своему извращенному мировосприятию», — сообщает газета Минобороны.
В статье отмечается, что это в первую очередь касается Запада, который продолжает заниматься поиском «отсутствующей черной кошки в темной комнате».
«Некоторые западные СМИ разразились критическими выступлениями, где этот вполне бытовой предновогодний атрибут с сувенирным уклоном представлен едва ли не в качестве подтверждения воинственной риторики российского государства», — пишет «Красная звезда».
В календаре Минобороны России, представленном 24 декабря, изображения российского вооружения и военнослужащих сопровождаются шутливыми комментариями или мемами из соцсетей.
Например, российский пулеметчик на одной из страниц календаря подписан как «Уверенный пользователь ПК», а страница с женщиной-военнослужащей, целящейся из автомата, сопровождается фразой «От некоторых женщин сносит голову».