Российские военные ответили на критику новогоднего календаря Минобороны

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Если кого-то пугает простой листок календаря, то тут либо с воображением что-то не в порядке, либо кто-то судит о других исключительно по себе, по своему извращенному мировосприятию», — сообщает газета Минобороны.

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В статье отмечается, что это в первую очередь касается Запада, который продолжает заниматься поиском «отсутствующей черной кошки в темной комнате».

«Некоторые западные СМИ разразились критическими выступлениями, где этот вполне бытовой предновогодний атрибут с сувенирным уклоном представлен едва ли не в качестве подтверждения воинственной риторики российского государства», — пишет «Красная звезда».

В календаре Минобороны России, представленном 24 декабря, изображения российского вооружения и военнослужащих сопровождаются шутливыми комментариями или мемами из соцсетей.