Белый налет на квашеных овощах оказался не тем, чем считалось

Результаты опубликованы в Journal of Microbiology.
Колонии организмов белого цвета часто появляются на продуктах, в частности на ферментированных овощах. Несмотря на известность этого явления в быту, ученые до недавнего времени не проводили исследования геномов обнаруженных в налете микроорганизмов. Как правило, дрожжи производят вещества, придающие квашенным овощам специфический вкус, из-за чего их часто используют для приготовления таких продуктов, как рисовое вино.
В новой работе сотрудники Университета Кёнхи и Всемирного института Кимчи воспользовались методами секвенирования нового поколения, чтобы определить геномы формирующих белый налет организмов. В качестве субстрата они использовали разнообразные виды кимчи — традиционного блюда корейской кухни, представляющего собой квашенные (ферментированные) с большим количеством специй овощи, чаще всего пекинскую капусту. В отличие от многих других квашенных продуктов, кимчи ферментируется в первую очередь молочнокислыми бактериями, однако ближе к концу процесса могут появляться колонии белых организмов, которые считали плесенью.
Проведенный авторам генетический анализ показал, что это на самом деле белый налет представляет собой колонии дрожжей. В основном это штаммы Hanseniaspora uvarum, Pichia kluyveri, Yarrowia lipolytica, Kazachstania servazzii и Candida sake. Результаты исследования указывают на безвредность этих организмов, так как они не обладают генами, связанными с производством токсинов. Тем не менее ученые не советуют употреблять такие овощи, пока не доказана их полная безопасность.