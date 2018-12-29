Белый налет на квашеных овощах оказался не тем, чем считалось

Источник: РИА "Новости"

Результаты опубликованы в Journal of Microbiology.

Колонии организмов белого цвета часто появляются на продуктах, в частности на ферментированных овощах. Несмотря на известность этого явления в быту, ученые до недавнего времени не проводили исследования геномов обнаруженных в налете микроорганизмов. Как правило, дрожжи производят вещества, придающие квашенным овощам специфический вкус, из-за чего их часто используют для приготовления таких продуктов, как рисовое вино.

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В новой работе сотрудники Университета Кёнхи и Всемирного института Кимчи воспользовались методами секвенирования нового поколения, чтобы определить геномы формирующих белый налет организмов. В качестве субстрата они использовали разнообразные виды кимчи — традиционного блюда корейской кухни, представляющего собой квашенные (ферментированные) с большим количеством специй овощи, чаще всего пекинскую капусту. В отличие от многих других квашенных продуктов, кимчи ферментируется в первую очередь молочнокислыми бактериями, однако ближе к концу процесса могут появляться колонии белых организмов, которые считали плесенью.