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15:15 (мск), источник: Mail.ru Новости

Женщина нашла в новой мультиварке кольцо с бриллиантом

Это праздничная история со счастливым концом.

Шилоа Эйвери из американского штата Вашингтон открыла новую мультиварку, которая досталась ей на Рождество, и обнаружила внутри золотое кольцо с бриллиантом.

Но это был вовсе не подарок в подарке, как можно было подумать. Кольцо выглядело так, будто его носили много лет. Оно было спаяно из двух отдельных колец — помолвочного и обручального.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тем временем недалеко от того места, где жила Эйвери, женщина по имени Джоанн Джонсон искала свое пропавшее обручальное кольцо. Она потеряла его несколько месяцев назад — как раз накануне 20-летия свадьбы. В этот день она ходила в местный гипермаркет электротехники и рассматривала мультиварки.

Джоанн зашла в группу жителей города в соцсети и увидела запись Шилоа Эйвери о находке. «В этот момент меня словно ударило током», — поделилась Джоанн.

В итоге кольцо вернулось к владелице. Джоанн назвала Шилоа своим «рождественским ангелом». Женщины охотно делятся с журналистами историей со счастливым концом.

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