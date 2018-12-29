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15:41 (мск), источник: РИА Новости

Топилин рассказал, на сколько повысятся пенсии россиян в 2019 году

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин разъяснил, как повысятся пенсии россиян в 2019 году, отметив, что средний прирост составит одну тысячу рублей.

Министр отметил, что прибавка будет зависеть от стажа работы и размера заработка, тысяча рублей — это «средний прирост».

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«Если есть такой человек, у которого пенсия составляет 14 тысяч 414 рублей (мы исходили из этой цифры, это средняя страховая пенсия по старости), то у него ровно на тысячу рублей будет увеличение. Если пенсия ниже, допустим 10 тысяч рублей, то увеличение пенсии составит 705 рублей, потому что индекс увеличение пенсий, рост пенсий составляет 7,05%. Если пенсия около 20 тысяч, таких пенсий тоже достаточно, прирост составит где-то около 1,6−1,7 тысячи рублей. То есть у всех будет разный прирост, и это очень важно», — сказал Топилин в эфире «России-24».

Он подчеркнул, что у жителей регионов с небольшими доходами прибавка будет меньше.

«У нас есть норма по законодательству, что никто не может получать пенсию с различными выплатами ниже прожиточного минимума в регионе. Все в любом случае будут получать как минимум прожиточный минимум пенсионеров в том или ином регионе… То есть эта система уже настроена, уже пенсионный фонд перевел все деньги и в кредитные организации, и в отделения почтовой связи, и эти увеличения все, выплаты идут с первых чисел января, все будут получать уже новую пенсию», — резюмировал министр.

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