Пассажир самолета показал, как не надо себя вести родителям

Пользователь Imgur под ником DorkLord420 опубликовал короткое видео, которое предположительно было снято в самолете Airbus A320 авиакомпании Lufthansa. Когда и на каком рейсе произошел этот случай, не уточняется, но это не главное.

В ролике отчетливо видно, как сидящий рядом с оператором ребенок старательно разрисовывает фломастером спинки кресел в салоне.