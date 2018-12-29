Пассажир самолета показал, как не надо себя вести родителям
И пользователи Сети с ним согласились.
И пользователи Сети с ним согласились.
Пользователь Imgur под ником DorkLord420 опубликовал короткое видео, которое предположительно было снято в самолете Airbus A320 авиакомпании Lufthansa. Когда и на каком рейсе произошел этот случай, не уточняется, но это не главное.
В ролике отчетливо видно, как сидящий рядом с оператором ребенок старательно разрисовывает фломастером спинки кресел в салоне.
Когда юный художник отвлекается, заботливая родительская рука вновь направляет фломастер на белое сидение. Пользователи Сети пришли от такого в ужас и отметили, что это худший метод воспитания.
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