Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прорыв у Горловки закончился успехом ВСУ: захват территорий
В Москве зарезали главу нефтяной компании
Большая пиявка месяц прожила в ноздре у девочки
"Снежный человек" спровоцировал аварию в Подмосковье
6 причин переплатить за жилье
Скворцова высказалась о медицине в России На реализацию национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году направят более триллиона рублей
Дочка Тимати затмила Анастасию Волочкову
Максим Галкин показал предпраздничные будни своей семьи
Миронова оправдалась за «Идеальный ремонт» для 72-летней мамы
От Навки до Галкина: 100 фото звезд со съемок новогодних шоу
Украинцы обрадовались стене с Крымом – СМИ
Обнажённая девушка приставала к Дяхтеренко в борту
Меркель в разговоре с Путиным поприветствовала решение по Украине
На Украине отреагировали на заграждение в Крыму
Абсолютно новая Toyota: первые официальные фото
СМИ раскрыли дату премьеры новой Skoda Octavia
Убит глава нефтяной компании в РФ
Жены Суркова и Кудрина на приеме у Путина (фото)
Фоторепортажи
18Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
10Мощное цунами в Индонезии
16:24 (мск), источник: Mail.ru Новости

Пассажир самолета показал, как не надо себя вести родителям

И пользователи Сети с ним согласились.

Пользователь Imgur под ником DorkLord420 опубликовал короткое видео, которое предположительно было снято в самолете Airbus A320 авиакомпании Lufthansa. Когда и на каком рейсе произошел этот случай, не уточняется, но это не главное.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ролике отчетливо видно, как сидящий рядом с оператором ребенок старательно разрисовывает фломастером спинки кресел в салоне.

При этом родитель (судя по всему, мама) не только не пытается его остановить, но и помогает ему в этом странном занятии.

Когда юный художник отвлекается, заботливая родительская рука вновь направляет фломастер на белое сидение. Пользователи Сети пришли от такого в ужас и отметили, что это худший метод воспитания.

Читайте также:

Опубликован список товаров, которые запрещено ввозить из Украины
СМИ: Веру Брежневу добавили в «черный список» телеканала НТВ
Женщина нашла в новой мультиварке кольцо с бриллиантом
На домашних матчах клуба НХЛ будет играть песня Басты
Белый налет на квашеных овощах оказался не тем, чем считалось
Мальчик впервые попробовал острый огурец и стал героем соцсетей
Топилин рассказал, на сколько повысятся пенсии россиян
Спорт
Такой победы от Брагина не ждал никто. Россия шокировала Чехию Во втором матче молодежного чемпионата мира сборная России обыграла Чехию, забросив две шайбы в меньшинстве
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Абсолютно новая Toyota: первые официальные фото Немецкое представительство японской компании неожиданно рассекретило Toyota Supra новой серии А90
Кино
Семчеву, Пересильд, Дюжеву вручили награды в Большом театре На торжественной церемонии актерам присвоили почетные звания
Недвижимость
6 причин переплатить за жилье
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Дети
Дочка Тимати затмила Анастасию Волочкову Алиса демонстрирует спортивные навыки
Леди
Пластика и другие секреты красоты 33-летней Ляйсан Утяшевой Ляйсан Утяшева вместе с супругом основала онлайн-платформу «Сила воли», в которой дает советы по правильному питанию и спорту
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь