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08:29 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художница из США дополнила картину Ван Гога собаками

И это красиво.

Айа Трайер из Нью-Йорка — очень талантливая художница и большая поклонница творчества Винсента Ван Гога. Несколько лет назад она нарисовала картину в похожей технике и моментально прославилась.

Дело в том, что один образовательный блог по ошибке опубликовал ее работу, на которой была изображена Эйфелева башня, и подписал ее именем Ван Гога. Редакцию не особо смутил тот факт, что сооружение в Париже было построено лишь за год до смерти художника, и скорее всего он его даже никогда не видел.

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Тем не менее, после публикации имя Айи стало узнаваемым, а сама она настолько вдохновилась успехом, что начала рисовать картины «как Ван Гог», дополняя их странными героями и предметами.

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Последняя ее серия работ посвящена картине «Звездная ночь». На всем узнаваемом фоне Трайер нарисовала много разных собак, которые, кажется, там были всегда.

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