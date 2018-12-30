Художница из США дополнила картину Ван Гога собаками
И это красиво.
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И это красиво.
Айа Трайер из
Дело в том, что один образовательный блог по ошибке опубликовал ее работу, на которой была изображена Эйфелева башня, и подписал ее именем Ван Гога. Редакцию не особо смутил тот факт, что сооружение в Париже было построено лишь за год до смерти художника, и скорее всего он его даже никогда не видел.
Тем не менее, после публикации имя Айи стало узнаваемым, а сама она настолько вдохновилась успехом, что начала рисовать картины «как Ван Гог», дополняя их странными героями и предметами.
Последняя ее серия работ посвящена картине «Звездная ночь». На всем узнаваемом фоне Трайер нарисовала много разных собак, которые, кажется, там были всегда.
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