Медведев утвердил правила передачи персональных данных россиян в МВД и ФСБ

МВД и ФСБ смогут получать сведения по запросу, к которому могут быть приложены фото и видеозапись человека, данные о котором необходимо получить. Причем если лицо, в отношении которого делается запрос, известно, но ведомства не располагают его фотографией или образцом голоса, то оператор обязан предоставить такие данные при их наличии в системе.