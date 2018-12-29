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16:32 (мск), источник: ТАСС

Медведев утвердил правила передачи персональных данных россиян в МВД и ФСБ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления оператором единой информационной системы персональных данных граждан РФ в Министерство внутренних дел РФ и Федеральную службу безопасности РФ.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что ведомства могут запрашивать такую информацию «в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства, охраны правопорядка и противодействия терроризму».

МВД и ФСБ смогут получать сведения по запросу, к которому могут быть приложены фото и видеозапись человека, данные о котором необходимо получить. Причем если лицо, в отношении которого делается запрос, известно, но ведомства не располагают его фотографией или образцом голоса, то оператор обязан предоставить такие данные при их наличии в системе.

Ответ на запрос МВД и ФСБ должен быть предоставлен безвозмездно в течение одного дня.

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