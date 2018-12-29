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17:00 (мск), источник: Mail.ru Новости

Парализованный художник рисует невероятные картины (фото)

Невероятная история.

Американец Антонио Дэвис говорит, что выбрал для себя не лучший путь в жизни, когда был юн. 19-летний парень попал в перестрелку и был ранен с близкого расстояния.

Антонио парализовало ниже груди. Он не мог ходить и полноценно двигать руками. Парень думал, что его жизнь на этом закончилась. Но оказалось, он стоял перед очень крутым жизненным поворотом.

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Подростка поместили в дом престарелых, где он должен был адаптироваться к жизни в инвалидной коляске. Здесь он встретил девушку по имени Хуанита Батлер. Между ними завязались отношения. «Я вытащу тебя отсюда», — сказала Антонио подруга. Вскоре так и произошло, а через год пара поженилась.

Дэвис всегда увлекался рисованием, но с малоподвижными руками на этом хобби можно было поставить крест. Так думал Антонио. Но затем психотерапевт посоветовал парню подержать кисточку во рту. Дэвис и думать об этом не хотел, но после долгих уговоров согласился. И у него стало получаться.

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Сегодня Антонио 43 года. Его картины, нарисованные ртом, покупают во всем мире. Их цены достигают 80 тысяч долларов. Он рисует натюрморты, пейзажи и портреты.

«Я просто освобождаю свой разум, и в результате проявляются мои настоящие эмоции, — говорит Дэвис. — Это страсть, навязчивая идея. Мне это очень нравится. И я надеюсь, что это проявляется в работе».

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