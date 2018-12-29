Где находится один из самых живописных водопадов в мире (фото)
Удивительно красивое место.
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Удивительно красивое место.
В долине, неподалеку от Дансмьюир в американском штате Северная Калифорния, есть сказочное место, которое привлекает тысячи туристов со всего мира. Это «зеленый» водопад Мосбрай.
Высота водопада равна 15 метрам, а его ширина составляет 45 метров. Мосбрай — это очень живописное место: каскады родниковой воды, которые проходят через твердые вулканические стены, вырываются наружу из зеленой густой растительности и мха, покрывающих каменную гору.
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