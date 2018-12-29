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17:05 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находится один из самых живописных водопадов в мире (фото)

Удивительно красивое место.

В долине, неподалеку от Дансмьюир в американском штате Северная Калифорния, есть сказочное место, которое привлекает тысячи туристов со всего мира. Это «зеленый» водопад Мосбрай.

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Высота водопада равна 15 метрам, а его ширина составляет 45 метров. Мосбрай — это очень живописное место: каскады родниковой воды, которые проходят через твердые вулканические стены, вырываются наружу из зеленой густой растительности и мха, покрывающих каменную гору.

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Из-за оптимальной влажности флора здесь настолько густая, что поток воды «распадается» на множество небольших водопадов, создавая абсолютно сказочный эффект.

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